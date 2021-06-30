https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html

Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной

Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной - РИА Новости, 30.06.2021

Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной

Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, следует из материалов госкорпорации, размещенных на... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T01:03

2021-06-30T01:03

2021-06-30T01:03

россия

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ".Кроме того, в материалах отмечается необходимость обосновать создание "перспективной окололунной орбитальной системы ретрансляции, предназначенной для обеспечения связи между объектами лунных миссий, и наземного комплекса управления с объектами лунных миссий".

https://ria.ru/20210623/bezos-1738169531.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос