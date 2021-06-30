https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной - РИА Новости, 30.06.2021
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной
Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, следует из материалов госкорпорации, размещенных на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:03
2021-06-30T01:03
2021-06-30T01:03
россия
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_64cc11656e58d1559146f5af9c040bca.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ".Кроме того, в материалах отмечается необходимость обосновать создание "перспективной окололунной орбитальной системы ретрансляции, предназначенной для обеспечения связи между объектами лунных миссий, и наземного комплекса управления с объектами лунных миссий".
https://ria.ru/20210623/bezos-1738169531.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:4:800:604_1920x0_80_0_0_db0b9ddee22956b1565768e2321dd28a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, роскосмос
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной и дальним космосом