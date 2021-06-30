Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной - РИА Новости, 30.06.2021
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной
Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, следует из материалов госкорпорации, размещенных на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:03
2021-06-30T01:03
россия
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_64cc11656e58d1559146f5af9c040bca.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ".Кроме того, в материалах отмечается необходимость обосновать создание "перспективной окололунной орбитальной системы ретрансляции, предназначенной для обеспечения связи между объектами лунных миссий, и наземного комплекса управления с объектами лунных миссий".
https://ria.ru/20210623/bezos-1738169531.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:4:800:604_1920x0_80_0_0_db0b9ddee22956b1565768e2321dd28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, роскосмос
Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной
01:03 30.06.2021
 
© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© NASA

Роскосмос хочет создать орбитальную систему связи с Луной и дальним космосом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскосмос планирует развернуть на околоземной орбите спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
"Научно-техническое обоснование принципов построения, проектного облика, технических характеристик (требований) многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч" для телекоммуникационного обслуживания объектов космических миссий на Луне и в дальнем космосе", - говорится в материалах.
В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата - "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ".
Кроме того, в материалах отмечается необходимость обосновать создание "перспективной окололунной орбитальной системы ретрансляции, предназначенной для обеспечения связи между объектами лунных миссий, и наземного комплекса управления с объектами лунных миссий".
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 03:25
Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
 
РоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
08:27Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
Лента новостейМолния