https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739320830.html

Латвия отменила чрезвычайную ситуацию в сфере медицины из-за коронавируса

Латвия отменила чрезвычайную ситуацию в сфере медицины из-за коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

Латвия отменила чрезвычайную ситуацию в сфере медицины из-за коронавируса

Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии приняла решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в медицинской сфере, которая была объявлена в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T21:12

2021-06-30T21:12

2021-06-30T21:20

распространение коронавируса

латвия

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РИГА, 30 июн - РИА Новости. Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии приняла решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в медицинской сфере, которая была объявлена в декабре прошлого года, говорится в сообщении на сайте Минздрава республики."По мере улучшения эпидемиологической ситуации и уменьшения количества пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, на заседании Государственной оперативной медицинской комиссии было принято решение отменить чрезвычайную ситуацию в медицине, объявленную в декабре прошлого года", - говорится в сообщении.Чрезвычайная ситуация в медицине объявляется, когда объем доступных на данный момент ресурсов не соответствует существующему или прогнозируемому числу больных. Чрезвычайная ситуация позволяет руководителям больниц свободнее организовывать работу в случае наплыва пациентов COVID-19. Например, руководители больниц могут в любой момент прервать отпуск сотрудника или попросить работать на выходных.

https://ria.ru/20210202/kot-1595719627.html

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