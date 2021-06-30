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В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

Власти Липецкой области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили до 31 июля массовые мероприятия в регионе, говорится в подписанном главой региона... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:40

2021-06-30T15:40

2021-06-30T15:40

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липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Власти Липецкой области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили до 31 июля массовые мероприятия в регионе, говорится в подписанном главой региона Игорем Артамоновым постановлении."Запретить по 31 июля 2021 года включительно проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.Кроме того, работодателям рекомендуется "проводить мероприятия в отношении работников, направленные на стимулирование вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".С начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 33 510 случаев COVID-19. Выздоровели 30 313 пациентов, умерли 897.Население Липецкой области – более 1,1 миллиона человек.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, липецкая область