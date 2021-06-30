Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739249360.html
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
Власти Липецкой области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили до 31 июля массовые мероприятия в регионе, говорится в подписанном главой региона... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:40
2021-06-30T15:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086525_0:50:3096:1792_1920x0_80_0_0_a6a4efe80dee46acdb1aaaca012ed49f.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Власти Липецкой области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили до 31 июля массовые мероприятия в регионе, говорится в подписанном главой региона Игорем Артамоновым постановлении."Запретить по 31 июля 2021 года включительно проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.Кроме того, работодателям рекомендуется "проводить мероприятия в отношении работников, направленные на стимулирование вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".С начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 33 510 случаев COVID-19. Выздоровели 30 313 пациентов, умерли 897.Население Липецкой области – более 1,1 миллиона человек.
https://ria.ru/20210630/rekomendatsii-1739180729.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086525_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e2d29da861897f2cbad523315350ec8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, липецкая область
В Липецкой области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
15:40 30.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Липецкой области запретили до 31 июля массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Власти Липецкой области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили до 31 июля массовые мероприятия в регионе, говорится в подписанном главой региона Игорем Артамоновым постановлении.
"Запретить по 31 июля 2021 года включительно проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
Люди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 11:11Распространение коронавируса
Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
Кроме того, работодателям рекомендуется "проводить мероприятия в отношении работников, направленные на стимулирование вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 33 510 случаев COVID-19. Выздоровели 30 313 пациентов, умерли 897.
Население Липецкой области – более 1,1 миллиона человек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
Лента новостейМолния