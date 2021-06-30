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Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации
Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации
Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:28
2021-06-30T13:28
2021-06-30T14:06
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.Во время прямой линии Владимир Путин сказал, что заболевают около десяти процентов привитых.Получив сообщение от Голиковой, ведущая мероприятия Екатерина Березовская спросила главу государства, кому в этой ситуации верить."Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, власти призывают население активнее прививаться.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество
Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации
13:28 30.06.2021 (обновлено: 14:06 30.06.2021)
Голикова уточнила, что после вакцинации 2,5 процента привившихся заражаются коронавирусом
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова
.
Во время прямой линии Владимир Путин сказал, что заболевают около десяти процентов привитых.
Получив сообщение от Голиковой, ведущая мероприятия Екатерина Березовская спросила главу государства, кому в этой ситуации верить.
"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.
Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, власти призывают население активнее прививаться.