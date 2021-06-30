https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739211918.html

Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации

Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021

Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации

Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:28

2021-06-30T13:28

2021-06-30T14:06

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вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.Во время прямой линии Владимир Путин сказал, что заболевают около десяти процентов привитых.Получив сообщение от Голиковой, ведущая мероприятия Екатерина Березовская спросила главу государства, кому в этой ситуации верить."Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, власти призывают население активнее прививаться.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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