Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739211918.html
Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации
Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации
Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:28
2021-06-30T14:06
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738266053_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_c2b7f1792ee8957cb742d157965f9b56.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.Во время прямой линии Владимир Путин сказал, что заболевают около десяти процентов привитых.Получив сообщение от Голиковой, ведущая мероприятия Екатерина Березовская спросила главу государства, кому в этой ситуации верить."Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, власти призывают население активнее прививаться.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738266053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab46a868641f3ec0050f17ae934217db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество
Голикова уточнила число заразившихся коронавирусом после вакцинации
13:28 30.06.2021 (обновлено: 14:06 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Голикова уточнила, что после вакцинации 2,5 процента привившихся заражаются коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.
Во время прямой линии Владимир Путин сказал, что заболевают около десяти процентов привитых.
Получив сообщение от Голиковой, ведущая мероприятия Екатерина Березовская спросила главу государства, кому в этой ситуации верить.
"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.
Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, власти призывают население активнее прививаться.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
Лента новостейМолния