https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739188930.html

В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса

В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса

Наличие индийского и британского штаммов коронавируса подтверждено в Крыму, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:07

2021-06-30T12:07

2021-06-30T12:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

наталья пеньковская

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Наличие индийского и британского штаммов коронавируса подтверждено в Крыму, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская."По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом. Идет смешанное циркулирование. В связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.Кроме того, по ее словам, растет число заболевших среди молодого поколения."Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. Поражено работоспособное население. Ковид молодеет", - подчеркнула Пеньковская.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1 505 человек.

https://ria.ru/20210630/krym-1739176580.html

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россия

республика крым

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым