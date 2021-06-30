Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739188930.html
В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса
В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса
Наличие индийского и британского штаммов коронавируса подтверждено в Крыму, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:07
2021-06-30T12:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
наталья пеньковская
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Наличие индийского и британского штаммов коронавируса подтверждено в Крыму, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская."По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом. Идет смешанное циркулирование. В связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.Кроме того, по ее словам, растет число заболевших среди молодого поколения."Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. Поражено работоспособное население. Ковид молодеет", - подчеркнула Пеньковская.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1 505 человек.
https://ria.ru/20210630/krym-1739176580.html
https://ria.ru/20210630/lokdaun-1739185670.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
В Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса
12:07 30.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор сообщил о выявлении индийского и британского штаммов коронавируса в Крыму

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Наличие индийского и британского штаммов коронавируса подтверждено в Крыму, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом. Идет смешанное циркулирование. В связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
Жители Симферополя отдыхают в Гагаринском парке - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 10:45Распространение коронавируса
Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе
Кроме того, по ее словам, растет число заболевших среди молодого поколения.
"Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. Поражено работоспособное население. Ковид молодеет", - подчеркнула Пеньковская.
Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1 505 человек.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 11:44Распространение коронавируса
Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, нарушающим COVID-ограничения
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНаталья ПеньковскаяЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
Лента новостейМолния