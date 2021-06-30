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В России выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.06.2021
В России выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 042, до 5 514 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:33
2021-06-30T11:33
2021-06-30T11:33
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 042, до 5 514 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 042 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (14,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 514 599 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.
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В России выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусом