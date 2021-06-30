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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739181075.html
Аксенов назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму
Аксенов назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 30.06.2021
Аксенов назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму
Основными местами заражения коронавирусом в Крыму являются общественный транспорт, места массового скопления людей, в том числе в больницах, и ночные... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:13
2021-06-30T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Основными местами заражения коронавирусом в Крыму являются общественный транспорт, места массового скопления людей, в том числе в больницах, и ночные развлекательные заведения, заявил глава республики Сергей Аксенов.При этом Аксенов поручил проработать меры во избежание очередей в больницах республики.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1505 человек.
https://ria.ru/20210630/krym-1739176580.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым
Аксенов назвал основные места заражения коронавирусом в Крыму
11:13 30.06.2021
 
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Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основные места заражения коронавирусом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Основными местами заражения коронавирусом в Крыму являются общественный транспорт, места массового скопления людей, в том числе в больницах, и ночные развлекательные заведения, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас сегодня основные места заражения: на первом - общественный транспорт, второе – учреждения, где люди массово собираются, в том числе учреждения здравоохранения, когда приходят люди на прием, и третье – ночные развлекательные мероприятия. Это три позиции, по которым у нас основное количество зараженных", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
При этом Аксенов поручил проработать меры во избежание очередей в больницах республики.
Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1505 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
 
 
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