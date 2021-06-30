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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739177206.html
Мурашко предложил странам ШОС обмениваться образцами штаммов коронавируса
Мурашко предложил странам ШОС обмениваться образцами штаммов коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Мурашко предложил странам ШОС обмениваться образцами штаммов коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил странам ШОС совместное сотрудничество в области изучения новых штаммов коронавируса, в том числе обмен... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:48
2021-06-30T10:50
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
шос
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил странам ШОС совместное сотрудничество в области изучения новых штаммов коронавируса, в том числе обмен образцами вируса."С появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь – в отношении эффективности вакцин и приобретенного иммунитета в ответ на "базовый" вариант. Предлагаю сделать это одним из приоритетов в сотрудничестве стран ШОС, учитывая нашу географическую сопряженность", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения государств-членов ШОС.Он отметил, что сотрудничество должно включать не только обмен информацией, в том числе сообщения об эффективности применяемой медикаментозной терапии, но и обмен штаммами COVID-19.Еще одной связанной с вакцинами научной задачей, по словам Мурашко, сегодня является определение необходимых параметров ревакцинации как привитых, так и переболевших COVID-19, что может быть реализовано только в продолжительных наблюдательных исследованиях, в том числе и с учетом циркуляции новых вариантов.Мурашко подчеркнул, что все страны объединения ШОС столкнулись с так называемой "третьей волной" новой коронавирусной инфекции, и возможно, что эта "третья волна" потребует еще более скоординированных усилий и средств.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, шос, общество
Мурашко предложил странам ШОС обмениваться образцами штаммов коронавируса
10:48 30.06.2021 (обновлено: 10:50 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мурашко предложил странам ШОС обмениваться образцами штаммов коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил странам ШОС совместное сотрудничество в области изучения новых штаммов коронавируса, в том числе обмен образцами вируса.
"С появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь – в отношении эффективности вакцин и приобретенного иммунитета в ответ на "базовый" вариант. Предлагаю сделать это одним из приоритетов в сотрудничестве стран ШОС, учитывая нашу географическую сопряженность", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения государств-членов ШОС.
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Он отметил, что сотрудничество должно включать не только обмен информацией, в том числе сообщения об эффективности применяемой медикаментозной терапии, но и обмен штаммами COVID-19.
Еще одной связанной с вакцинами научной задачей, по словам Мурашко, сегодня является определение необходимых параметров ревакцинации как привитых, так и переболевших COVID-19, что может быть реализовано только в продолжительных наблюдательных исследованиях, в том числе и с учетом циркуляции новых вариантов.
"Здесь одну из ключевых ролей должны сыграть масштабность исследований и сбор статистики, и это также может стать одной из точек нашего с вами продуктивного сотрудничества", - пояснил министр.
Мурашко подчеркнул, что все страны объединения ШОС столкнулись с так называемой "третьей волной" новой коронавирусной инфекции, и возможно, что эта "третья волна" потребует еще более скоординированных усилий и средств.
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