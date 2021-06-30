https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739162716.html

В ЕС рассказали о вакцинации от COVID-19

В ЕС рассказали о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

В ЕС рассказали о вакцинации от COVID-19

Сроки формирования в Евросоюзе коллективного иммунитета от коронавируса пока назвать нельзя, сказал РИА Новости представитель Европейского центра профилактики и РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:12

2021-06-30T09:12

2021-06-30T09:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евросоюз

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Сроки формирования в Евросоюзе коллективного иммунитета от коронавируса пока назвать нельзя, сказал РИА Новости представитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC - ведомства Европейского союза, созданного в целях укрепления защиты Европы от инфекционных болезней)."Текущая цель развертывания вакцинации против COVID-19 в ЕС и Европейской экономической зоне - защитить тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелого (течения - ред.) заболевания, госпитализации и смерти. Поэтому большинство стран изначально уделяли приоритетное внимание пожилым людям, лицам, проживающим в учреждениях длительного ухода, и лицам с сопутствующими заболеваниями, подвергающими их риску тяжелой формы COVID-19", - отметил собеседник агентства.По мере продвижения кампаний по вакцинации страны начинают прививать и людей более молодых возрастных групп, добавил он.Представитель ECDC отметил, что продолжительность защиты человека вакциной от коронавируса пока не ясна, в частности, из-за появления его новых штаммов. Кроме того, страны Евросоюза и ЕЭЗ весьма отличаются друг от друга с точки зрения охвата вакцинацией и эпидемиологической ситуации."Из-за факторов, описанных выше, невозможно оценить, когда в ЕС может быть достигнут так называемый коллективный иммунитет", - сказал представитель центра, среди функций которого надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739077132.html

https://ria.ru/20210610/immunitet-1736404343.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, европа, в мире