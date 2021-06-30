https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739092096.html

В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная

В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная - РИА Новости, 30.06.2021

В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная

Заболеваемость в мире снижается, объявили во Всемирной организации здравоохранения. Новость оптимистичная, но опасность не отступает. Пока темпы вакцинации на... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

португалия

франция

германия

вьетнам

китай

малайзия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Заболеваемость в мире снижается, объявили во Всемирной организации здравоохранения. Новость оптимистичная, но опасность не отступает. Пока темпы вакцинации на Западе растут, а страны снимают ограничения, по планете распространяется новый вариант инфекции, куда более агрессивный. И непонятно, справятся ли с ним разработанные препараты.От "альфы" до "дельты"За последнюю неделю июня вариант коронавируса "дельта" сразил более 35 тысяч британцев — в полтора раза больше, чем в середине месяца. До этого в стране гулял "альфа"-вариант — так называемый британский. Обновленный и более опасный вирус — по меньшей мере на 60 процентов заразнее "альфы" — пришел из Индии. Распространяется он быстрее. Пока, правда, не ясно, насколько тяжелее протекает болезнь. Прогнозы европейского Центра по контролю и профилактике заболеваний неутешительные: к августу 90 процентов инфицирования в Европе придется на "дельту". На горизонте и новая угроза — в индийском штате Махараштра 16 случаев мутации SARS-CoV-2 "дельта-плюс". О нем пока мало известно, но предполагают, что он еще более заразен. В любом случае во всех странах призывают получить второй компонент прививки, как только это будет возможно, — полная вакцинация может спасти от тяжелого течения болезни. Пока же канцлер Германии предложила странам ЕС вовремя изолировать тех, кто может привезти "дельту". "У нас тех, кто прибыл из Британии, отправляют на карантин. Так не во всех европейских государствах, но лучше ввести такое правило везде", — объяснила Ангела Меркель. К таким же мерам в отношении британских подданных прибегли Португалия и Испания.Изоляция при въезде в Германию и Францию коснется и россиян, среди которых тоже распространяется "дельта".Прививочная кампания в Европе развернулась масштабно. Исландия, например, полностью привила 87 процентов взрослого населения и отменила все ограничения. Германия обогнала Великобританию по числу вакцинированных первой дозой — 44,4 миллиона человек (53,3 процента) и 44,08 миллиона (66,1 процента населения) соответственно. Во Франции первый укол получили 52,3 миллиона. И почти треть населения во всех европейских странах уже привита двумя дозами.Но пока богатые государства снимают ограничения, в бедных критически не хватает вакцин. И это — глобальный провал. Ситуация критическая в Африке: заболеваемость подскочила на 40 процентов на прошлой неделе по сравнению с предыдущей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сравнил ситуацию с распространением ВИЧ и СПИД, когда континент остался без продвинутых методов лечения.К обвинениям в адрес развитых стран присоединились власти Малайзии: мол, закупают вакцины большими партиями, поэтому остальным не хватает. Заражений в Юго-Восточной Азии все еще немного по сравнению с Индией и Бразилией. Однако в прошлом году эпидемию там, как казалось, победили, народ расслабился — и тут подступила более опасная мутация вируса.Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил, что локдаун в стране продлится неопределенное время. В мае заболеваемость снизилась, но в июне снова подскочила, а в прошлые выходные смертность побила рекорд за полтора года — 119 человек.Тревожная статистика и в соседней Индонезии — 21 тысяча заражений в сутки. Коронавирус ударил по островному государству сильнее всего, в Джакарте и других городах больницы переполнены. Растет заболеваемость в Мьянме, Лаосе, Камбодже и Вьетнаме, где в прошлом году не было ни одной жертвы эпидемии. Сейчас умерших от ковида — 76 человек. Новая вспышка и на Тайване, где много месяцев не регистрировали ни одного случая.А вакцинация в регионе, за исключением Сингапура, идет не слишком успешно. Большинство стран Юго-Восточной Азии не привило и десяти процентов. В Индонезии, например, первую дозу получили 40,3 миллиона, вторую — 13,1 миллиона, а полностью вакцинированных всего 4,8 процента населения. В Малайзии — 6,3 процента, в Таиланде — 3,7, на Филиппинах — 2,3.Справляются как могут: в Малайзии в труднодоступные районы отправили грузовики, оборудованные под мобильные прививочные центры. В Камбодже подключили военных. Лаосские власти запретили частным компаниям покупать вакцины из-за нехватки в государственных больницах. На Филиппинах просят жертвовать препараты государству. До Восточного Тимора только сейчас дошли первые поставки по программе COVAX.Нехватку препаратов в регионе частично восполняет Китай, который западные страны обвиняют в так называемой вакцинной дипломатии. Однако пока "Большая семерка" обещает поставить в ЮВА миллиард доз, Китай уже отправил сто миллионов в Камбоджу, Лаос, Мьянму, на Филиппины.Китайский триумфКНР — абсолютный рекордсмен по числу вакцинированных: больше миллиарда первых доз, 500 миллионов из них — за один месяц. Сейчас в стране прививают по 20 миллионов человек в день: это больше, чем на пике кампании в США, где вакцинировали по три миллиона в сутки, даже учитывая демографическую разницу. К концу июня планировали полностью привить 40 процентов китайцев, а к концу года — 80. Учитывая, как организована кампания, это будет нетрудно. В мае вспышка инфекции случилась в провинции Аньхой на юге страны. Всех, кто общался с зараженными на улице или в помещениях, вычисляли и отправляли на карантин. Изолировали даже тех, кто был в третьем круге контактных лиц — то есть лично не пересекался с заболевшим. Распространение инфекции пресекли быстро.В начале июня вспыхнуло в провинции Гуандун, на этот раз в страну пришел штамм "дельта". Моментально ввели полный локдаун. В Китае действует система точечных ограничений даже там, где выявили лишь несколько больных. С конца мая в провинции обнаружили сто случаев, 96 из них — в крупнейшем городе Гуанчжоу. На карантин отправили 140 тысяч человек, в других районах провинции — 30 тысяч. Помогли и масштабные тестирования — за три дня в Гуандуне анализы взяли у 18 миллионов жителей.Сейчас в стране готовятся к празднику — столетию Коммунистической партии, и заболевших пока нет. Однако с появлением новых штаммов опасность не уменьшается, несмотря на массовую вакцинацию. Потому что неясно, насколько устойчивы к препаратам новые варианты вируса.

португалия

франция

германия

вьетнам

китай

малайзия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, португалия, франция, германия, вьетнам, китай, малайзия, индонезия