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Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией
Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией - РИА Новости, 30.06.2021
Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией
Президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Россией в развитие женевских договоренностей, но идти они будут на уровне ниже глав государств,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T22:37
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россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Россией в развитие женевских договоренностей, но идти они будут на уровне ниже глав государств, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я знаю, что президент заинтересован в скорейшем, насколько это возможно, запуске (контактов)... Все они будут происходить на уровне ниже президентского", - ответила Псаки на вопрос журналиста.
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россия, джо байден, сша, в мире
Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией
22:37 30.06.2021 (обновлено: 23:09 30.06.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Andrew Harnik

Псаки: Байден хочет скорейшего налаживания контактов с Россией после женевских договоренностей

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Россией в развитие женевских договоренностей, но идти они будут на уровне ниже глав государств, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Я знаю, что президент заинтересован в скорейшем, насколько это возможно, запуске (контактов)... Все они будут происходить на уровне ниже президентского", - ответила Псаки на вопрос журналиста.
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