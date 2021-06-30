https://ria.ru/20210630/kontakty-1739326135.html

Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией

Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией - РИА Новости, 30.06.2021

Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией

Президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Россией в развитие женевских договоренностей, но идти они будут на уровне ниже глав государств,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T22:37

2021-06-30T22:37

2021-06-30T23:09

россия

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Россией в развитие женевских договоренностей, но идти они будут на уровне ниже глав государств, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я знаю, что президент заинтересован в скорейшем, насколько это возможно, запуске (контактов)... Все они будут происходить на уровне ниже президентского", - ответила Псаки на вопрос журналиста.

https://ria.ru/20210630/ugrozy-1739230652.html

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