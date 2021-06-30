https://ria.ru/20210630/kontakty-1739326135.html
Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией
Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией - РИА Новости, 30.06.2021
Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией
Президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Россией в развитие женевских договоренностей, но идти они будут на уровне ниже глав государств,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T22:37
2021-06-30T22:37
2021-06-30T23:09
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Россией в развитие женевских договоренностей, но идти они будут на уровне ниже глав государств, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я знаю, что президент заинтересован в скорейшем, насколько это возможно, запуске (контактов)... Все они будут происходить на уровне ниже президентского", - ответила Псаки на вопрос журналиста.
https://ria.ru/20210630/ugrozy-1739230652.html
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Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией
22:37 30.06.2021 (обновлено: 23:09 30.06.2021)
Псаки: Байден хочет скорейшего налаживания контактов с Россией после женевских договоренностей