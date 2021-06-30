https://ria.ru/20210630/kompensatsiya-1739245184.html

Вологодские депутаты выступают за компенсацию родителям дошкольников

Вологодские депутаты выступают за компенсацию родителям дошкольников - РИА Новости, 30.06.2021

Вологодские депутаты выступают за компенсацию родителям дошкольников

Вологодские депутаты предлагают компенсировать родителям дошкольников оплату услуг частных детских садов, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:26

2021-06-30T15:26

2021-06-30T15:26

вологодская область

андрей луценко

общество

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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. Вологодские депутаты предлагают компенсировать родителям дошкольников оплату услуг частных детских садов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко рассказал о данной инициативе по итогам профильного круглого стола, говорится в сообщении. Сейчас в регионе местами в детсадах полностью обеспечены только дети в возрасте от 3 до 7 лет – с малышами от 1,5 до 3 лет ситуация обстоит сложнее. Вовремя получить место в государственном дошкольном образовательном учреждении могут только 95% детей ясельного возраста. Размер выплаты составит четыре тысячи рублей ежемесячно, а запустить программу планируется с 2022 года. Если решение о ее старте поддержит правительство области, воспользоваться "сертификатом дошкольника" в следующем году смогут родители 877 детей. Из областного бюджета на реализацию проекта необходимо выделить более 42 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210622/kovidmesta-1738078128.html

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2021

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андрей луценко, общество