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Вологодская область
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Вологодские депутаты выступают за компенсацию родителям дошкольников
Вологодские депутаты выступают за компенсацию родителям дошкольников - РИА Новости, 30.06.2021
Вологодские депутаты выступают за компенсацию родителям дошкольников
Вологодские депутаты предлагают компенсировать родителям дошкольников оплату услуг частных детских садов, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:26
2021-06-30T15:26
вологодская область
андрей луценко
общество
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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. Вологодские депутаты предлагают компенсировать родителям дошкольников оплату услуг частных детских садов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко рассказал о данной инициативе по итогам профильного круглого стола, говорится в сообщении. Сейчас в регионе местами в детсадах полностью обеспечены только дети в возрасте от 3 до 7 лет – с малышами от 1,5 до 3 лет ситуация обстоит сложнее. Вовремя получить место в государственном дошкольном образовательном учреждении могут только 95% детей ясельного возраста. Размер выплаты составит четыре тысячи рублей ежемесячно, а запустить программу планируется с 2022 года. Если решение о ее старте поддержит правительство области, воспользоваться "сертификатом дошкольника" в следующем году смогут родители 877 детей. Из областного бюджета на реализацию проекта необходимо выделить более 42 миллионов рублей.
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андрей луценко, общество

Вологодские депутаты выступают за компенсацию родителям дошкольников

15:26 30.06.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. Вологодские депутаты предлагают компенсировать родителям дошкольников оплату услуг частных детских садов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко рассказал о данной инициативе по итогам профильного круглого стола, говорится в сообщении. Сейчас в регионе местами в детсадах полностью обеспечены только дети в возрасте от 3 до 7 лет – с малышами от 1,5 до 3 лет ситуация обстоит сложнее. Вовремя получить место в государственном дошкольном образовательном учреждении могут только 95% детей ясельного возраста.
"Зачастую родители не могут себе позволить полный декретный отпуск в течение трех лет, поэтому ребенка приходится водить в частный детский сад. Стоимость таких услуг выше, чем в госорганизациях, при этом компенсацию родители не получают. Чтобы решить проблему, предлагаем реализовать проект "Сертификат дошкольника". Он предусматривает ежемесячную компенсацию родителям детей до трех лет, которые посещают частные детские сады", - приводит пресс-служба слова Луценко.
Размер выплаты составит четыре тысячи рублей ежемесячно, а запустить программу планируется с 2022 года. Если решение о ее старте поддержит правительство области, воспользоваться "сертификатом дошкольника" в следующем году смогут родители 877 детей. Из областного бюджета на реализацию проекта необходимо выделить более 42 миллионов рублей.
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