Колонию Навального посетили омбудсмен и прокурор
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
Колонию Навального посетили омбудсмен и прокурор
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Колонию, где отбывает срок Алексей Навальный, посетили уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и врио владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Олег Топольский, сообщается на сайте регионального УФСИН.
Посещение было плановым, но состоялось ли в ходе него встреча Романовой и Топольского с самим блогером, не сообщается.
В ходе визита высокие гости осмотрели комнаты длительных и краткосрочных свиданий, ШИЗО и камеры, обошли производственную зону, посетили медицинскую часть и столовую.
"В завершение визита представители надзорных органов посетили жилые отряды и пообщались с осужденными", - значится в сообщении.
29 июня, 16:58Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.