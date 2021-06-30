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Колонию Навального посетили омбудсмен и прокурор
Колонию Навального посетили омбудсмен и прокурор - РИА Новости, 30.06.2021
Колонию Навального посетили омбудсмен и прокурор
Колонию, где отбывает срок Алексей Навальный, посетили уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и врио владимирского прокурора РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:01
2021-06-30T12:01
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Колонию, где отбывает срок Алексей Навальный, посетили уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и врио владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Олег Топольский, сообщается на сайте регионального УФСИН.Посещение было плановым, но состоялось ли в ходе него встреча Романовой и Топольского с самим блогером, не сообщается.В ходе визита высокие гости осмотрели комнаты длительных и краткосрочных свиданий, ШИЗО и камеры, обошли производственную зону, посетили медицинскую часть и столовую."В завершение визита представители надзорных органов посетили жилые отряды и пообщались с осужденными", - значится в сообщении.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210629/sud-1739079943.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/navalnyy-1738296105.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимирская область
Колонию Навального посетили омбудсмен и прокурор
12:01 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
Сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Колонию Навального посетили омбудсмен и прокурор

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Колонию, где отбывает срок Алексей Навальный, посетили уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и врио владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Олег Топольский, сообщается на сайте регионального УФСИН.
Посещение было плановым, но состоялось ли в ходе него встреча Романовой и Топольского с самим блогером, не сообщается.
В ходе визита высокие гости осмотрели комнаты длительных и краткосрочных свиданий, ШИЗО и камеры, обошли производственную зону, посетили медицинскую часть и столовую.
"В завершение визита представители надзорных органов посетили жилые отряды и пообщались с осужденными", - значится в сообщении.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимирская область
 
 
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