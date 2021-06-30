https://ria.ru/20210630/kolobok-1739258927.html

Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка"

Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка" - РИА Новости, 30.06.2021

Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка"

Президент РФ Владимир Путин назвал роман Льва Толстого "Война и мир", Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и русскую народную сказку... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:15

2021-06-30T16:15

2021-06-30T17:22

новости культуры

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал роман Льва Толстого "Война и мир", Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и русскую народную сказку "Колобок" в числе художественных произведений, которые оказали на него наибольшее влияние."Это "Война и мир" Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на просьбу назвать три художественных произведения, которые впечатлили его больше всего и оказали на него наибольшее влияние.Говоря о названной сказке, президент попросил всех, которые занимает то или иное высокое положение, еще раз обратиться к этому произведению. "Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными", - добавил Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Рискуете быть съеденными" – Путин призвал чиновников обратиться к сказке "Колобок" Президент РФ Владимир Путин назвал роман Льва Толстого "Война и мир", Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и русскую народную сказку "Колобок" в числе художественных произведений, которые оказали на него наибольшее влияние. 2021-06-30T16:15 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, россия, петр чайковский, владимир путин, общество