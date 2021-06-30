https://ria.ru/20210630/kolobok-1739258927.html
Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка"
Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка" - РИА Новости, 30.06.2021
Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка"
Президент РФ Владимир Путин назвал роман Льва Толстого "Война и мир", Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и русскую народную сказку... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:15
2021-06-30T16:15
2021-06-30T17:22
новости культуры
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал роман Льва Толстого "Война и мир", Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и русскую народную сказку "Колобок" в числе художественных произведений, которые оказали на него наибольшее влияние."Это "Война и мир" Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на просьбу назвать три художественных произведения, которые впечатлили его больше всего и оказали на него наибольшее влияние.Говоря о названной сказке, президент попросил всех, которые занимает то или иное высокое положение, еще раз обратиться к этому произведению. "Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными", - добавил Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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"Рискуете быть съеденными" – Путин призвал чиновников обратиться к сказке "Колобок"
Президент РФ Владимир Путин назвал роман Льва Толстого "Война и мир", Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и русскую народную сказку "Колобок" в числе художественных произведений, которые оказали на него наибольшее влияние.
2021-06-30T16:15
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новости культуры, россия, петр чайковский, владимир путин, общество
Путин посоветовал чиновникам перечитать "Колобка"
16:15 30.06.2021 (обновлено: 17:22 30.06.2021)
Путин попросил всех людей, занимающих высокое положение, перечитать "Колобка"