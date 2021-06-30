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Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией - РИА Новости, 30.06.2021
Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК) раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:19
2021-06-30T08:19
2021-06-30T08:19
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 30 июн – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК) раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный инцидент" в рамках общенациональных противоэпидемических усилий, который порождает угрозу безопасности народа и страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ким Чен Ын обвинил высокопоставленных должностных лиц в пренебрежении своими обязанностями."Генеральный секретарь указал, что ответственные за дело государственной важности должностные лица, пренебрегая важными решениями партии в процессе установления организационных, материальных и научно-технических мер в соответствии с требованиями затянувшейся национальной чрезвычайно противоэпидемической системы для подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения, вызвали серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности государства и ее народа, и в связи с этим их ждут серьезные последствия", - сообщил ЦТАК.Агентство не уточнило, в чем заключался промах чиновников. Указав на "хроническую" безответственность и недееспособность высокопоставленных чиновников, Ким Чен Ын призвал партию повсеместно бороться с "идеологическими дефектами" и всевозможными негативными факторами, которые могут быть обнаружены у чиновников."Генеральный секретарь серьезно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление", - сообщает ЦТАК.Сообщается, что на заседании политбюро были решены "организационные вопросы", в том числе выбраны новые члены политбюро и кандидаты в члены, члены постоянного комитета политбюро, а также секретари Центрального комитета партии.Северная Корея официально заявляет, что не заражена коронавирусом, но продолжает поддерживать жесткий пограничный контроль и антивирусные меры на своей территории. Недавно КНДР призвала к "максимальной бдительности" в отношении коронавируса на фоне опасений по поводу глобального распространения высокоинфекционного варианта "дельта".
https://ria.ru/20210506/kndr-1731267412.html
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РИА Новости
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
СЕУЛ, 30 июн – РИА Новости.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК) раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный инцидент" в рамках общенациональных противоэпидемических усилий, который порождает угрозу безопасности народа и страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство
(ЦТАК).
Ким Чен Ын обвинил высокопоставленных должностных лиц в пренебрежении своими обязанностями.
"Генеральный секретарь указал, что ответственные за дело государственной важности должностные лица, пренебрегая важными решениями партии в процессе установления организационных, материальных и научно-технических мер в соответствии с требованиями затянувшейся национальной чрезвычайно противоэпидемической системы для подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения, вызвали серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности государства и ее народа, и в связи с этим их ждут серьезные последствия", - сообщил ЦТАК.
Агентство не уточнило, в чем заключался промах чиновников. Указав на "хроническую" безответственность и недееспособность высокопоставленных чиновников, Ким Чен Ын призвал партию повсеместно бороться с "идеологическими дефектами" и всевозможными негативными факторами, которые могут быть обнаружены у чиновников.
"Генеральный секретарь серьезно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление", - сообщает ЦТАК.
Сообщается, что на заседании политбюро были решены "организационные вопросы", в том числе выбраны новые члены политбюро и кандидаты в члены, члены постоянного комитета политбюро, а также секретари Центрального комитета партии.
Северная Корея официально заявляет, что не заражена коронавирусом, но продолжает поддерживать жесткий пограничный контроль и антивирусные меры на своей территории. Недавно КНДР
призвала к "максимальной бдительности" в отношении коронавируса на фоне опасений по поводу глобального распространения высокоинфекционного варианта "дельта".