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В Киеве заявили о желании защитить законом исчезающие этносы Крыма
В Киеве заявили о желании защитить законом исчезающие этносы Крыма - РИА Новости, 30.06.2021
В Киеве заявили о желании защитить законом исчезающие этносы Крыма
Закон о коренных народах Украины направлен на защиту прав караимов, крымчаков и крымских татар, проживающих в Крыму, заявил на брифинге в среду "постоянный... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:49
2021-06-30T14:49
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в мире
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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Закон о коренных народах Украины направлен на защиту прав караимов, крымчаков и крымских татар, проживающих в Крыму, заявил на брифинге в среду "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич.Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины."Дело в том, что три крымских народа, коренные народы, которые проживают в течение столетий на территории Крымского полуострова, они все находятся под угрозой исчезновения. Караимов и крымчаков осталось возможно несколько сотен, а крымских татар, конечно, сейчас больше, они проживают как на подконтрольной правительству Украины территории, так и на временно оккупированной территории… Этим проектом закона мы нормируем их права как коренных народов", - сказал Кориневич.Также законопроект, по его словам, нормирует работу представительских органов коренных народов Крыма. "Это, по сути, основной документ, который будет регламентировать основные права и интересы, и как их могут защищать коренные народы в границах правовой системы Украины", - сказал он, напомнив, что в украинской конституции понятие "коренные народы" встречается, но оно не детализировано.По его словам, закон о коренных народах – это шаг по их защите коренных народов, в нем нет ничего негативного. "Там не стоит искать ничего между строк. Это просто то, что нужно сделать и поддержать", - резюмировал Кориневич.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210630/putin-1739199492.html
https://ria.ru/20210626/ukraina-1738738413.html
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верховная рада украины, республика крым, украина, в мире
В Киеве заявили о желании защитить законом исчезающие этносы Крыма
14:49 30.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСвадьба на территории Ханского дворца в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма
Свадьба на территории Ханского дворца в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Закон о коренных народах Украины защищает исчезающие этносы Крыма, заявили в Киеве

Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Закон о коренных народах Украины направлен на защиту прав караимов, крымчаков и крымских татар, проживающих в Крыму, заявил на брифинге в среду "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов. Коренными народами будут признаны только представители тех этнических сообществ, которые не имеют собственного государства за пределами Украины.
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"Дело в том, что три крымских народа, коренные народы, которые проживают в течение столетий на территории Крымского полуострова, они все находятся под угрозой исчезновения. Караимов и крымчаков осталось возможно несколько сотен, а крымских татар, конечно, сейчас больше, они проживают как на подконтрольной правительству Украины территории, так и на временно оккупированной территории… Этим проектом закона мы нормируем их права как коренных народов", - сказал Кориневич.
Также законопроект, по его словам, нормирует работу представительских органов коренных народов Крыма. "Это, по сути, основной документ, который будет регламентировать основные права и интересы, и как их могут защищать коренные народы в границах правовой системы Украины", - сказал он, напомнив, что в украинской конституции понятие "коренные народы" встречается, но оно не детализировано.
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По его словам, закон о коренных народах – это шаг по их защите коренных народов, в нем нет ничего негативного. "Там не стоит искать ничего между строк. Это просто то, что нужно сделать и поддержать", - резюмировал Кориневич.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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