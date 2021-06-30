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Жителя Приморья подозревают в хищении грантов на поддержку фермеров
Жителя Приморья подозревают в хищении грантов на поддержку фермеров - РИА Новости, 30.06.2021
Жителя Приморья подозревают в хищении грантов на поддержку фермеров
Житель Спасского района Приморья подозревается в хищении 20 миллионов рублей бюджетных средств, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, помогать ему в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:39
2021-06-30T01:39
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Житель Спасского района Приморья подозревается в хищении 20 миллионов рублей бюджетных средств, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, помогать ему в этом он принуждал малообеспеченных местных жителей, сообщает краевое УМВД РФ.При этом подставные получатели грантов никакой деятельности не вели. Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 20 миллионов рублей. Вырученные деньги подозреваемый тратил по своему усмотрению, отмечают в полиции.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Наложен арест на его имущество.Подозреваемый уже имеет судимость за нападение на представителя власти. На период следствия его заключили под стражу.
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приморский край, происшествия
Жителя Приморья подозревают в хищении грантов на поддержку фермеров
01:39 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жителя Приморья подозревают в хищении 20 миллионов рублей грантов на поддержку фермеров

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Житель Спасского района Приморья подозревается в хищении 20 миллионов рублей бюджетных средств, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, помогать ему в этом он принуждал малообеспеченных местных жителей, сообщает краевое УМВД РФ.
"Приморец принуждал малообеспеченных граждан принимать участие в хищении денег, выделяемых в рамках реализации госпрограммы по поддержке сельхозпроизводителей. Оформляя крестьянско-фермерские хозяйства на третьих лиц, мужчина предоставлял в министерство сельского хозяйства Приморского края фиктивные документы о реализации инвестиционных проектов на создание и развитие КФХ и семейных животноводческих ферм", - говорится в сообщении.
При этом подставные получатели грантов никакой деятельности не вели. Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 20 миллионов рублей. Вырученные деньги подозреваемый тратил по своему усмотрению, отмечают в полиции.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Наложен арест на его имущество.
Подозреваемый уже имеет судимость за нападение на представителя власти. На период следствия его заключили под стражу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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