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Жителя Приморья подозревают в хищении грантов на поддержку фермеров

Жителя Приморья подозревают в хищении грантов на поддержку фермеров - РИА Новости, 30.06.2021

Жителя Приморья подозревают в хищении грантов на поддержку фермеров

Житель Спасского района Приморья подозревается в хищении 20 миллионов рублей бюджетных средств, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, помогать ему в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T01:39

2021-06-30T01:39

2021-06-30T01:39

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Житель Спасского района Приморья подозревается в хищении 20 миллионов рублей бюджетных средств, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, помогать ему в этом он принуждал малообеспеченных местных жителей, сообщает краевое УМВД РФ.При этом подставные получатели грантов никакой деятельности не вели. Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 20 миллионов рублей. Вырученные деньги подозреваемый тратил по своему усмотрению, отмечают в полиции.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Наложен арест на его имущество.Подозреваемый уже имеет судимость за нападение на представителя власти. На период следствия его заключили под стражу.

https://ria.ru/20210629/krym-1739020155.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия