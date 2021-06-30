https://ria.ru/20210630/kharris-1739290019.html
Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов
Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов - РИА Новости, 30.06.2021
Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов
Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, заявила вице-президент США Камала Харрис. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:18
2021-06-30T18:18
2021-06-30T18:18
камала харрис
феминизм
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594179318_0:57:2514:1471_1920x0_80_0_0_4336d5577669bb5f3daa35e33e5dbdab.jpg
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, заявила вице-президент США Камала Харрис."Демократия находится в опасности по всему миру. Нарушения прав человека участились. Коррупция подрывает прогресс. Дезинформация подрывает доверие общества. А когда демократия ослаблена, кого это затрагивает в первую очередь, кто от нее больше всего страдает? Конечно, девочки и женщины", - заявила Харрис, выступая по видеосвязи на открытии форума "Поколение равенства" в Париже.Она напомнила, что в ходе саммите G7 мировые лидеры договорились бороться с угрозами демократии."Я убеждена, что если мы хотим усилить демократию, мы должны бороться за равенство полов. Потому что правда такова: демократия становится сильной, когда в ней все участвуют, и, напротив, слабеет, когда этого нет", - подчеркнула вице-премьер.Форум "Поколение равенства" – глобальное феминистское мероприятие, инициированное структурой "ООН-женщины". Он проводится под совместным председательством Франции и Мексики в партнерстве с гражданским обществом и молодежью.
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/feminizm-1734434580.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/konfuz-1733562874.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594179318_213:66:2360:1676_1920x0_80_0_0_c5ebcb4d78830056614c70ca34b8116d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, феминизм, сша, в мире
Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов
Вице-президент США считает, что для укрепления демократии нужно добиться равенства полов