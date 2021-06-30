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Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов
Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов - РИА Новости, 30.06.2021
Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов
Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, заявила вице-президент США Камала Харрис. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:18
2021-06-30T18:18
камала харрис
феминизм
сша
в мире
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, заявила вице-президент США Камала Харрис."Демократия находится в опасности по всему миру. Нарушения прав человека участились. Коррупция подрывает прогресс. Дезинформация подрывает доверие общества. А когда демократия ослаблена, кого это затрагивает в первую очередь, кто от нее больше всего страдает? Конечно, девочки и женщины", - заявила Харрис, выступая по видеосвязи на открытии форума "Поколение равенства" в Париже.Она напомнила, что в ходе саммите G7 мировые лидеры договорились бороться с угрозами демократии."Я убеждена, что если мы хотим усилить демократию, мы должны бороться за равенство полов. Потому что правда такова: демократия становится сильной, когда в ней все участвуют, и, напротив, слабеет, когда этого нет", - подчеркнула вице-премьер.Форум "Поколение равенства" – глобальное феминистское мероприятие, инициированное структурой "ООН-женщины". Он проводится под совместным председательством Франции и Мексики в партнерстве с гражданским обществом и молодежью.
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камала харрис, феминизм, сша, в мире
Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов
18:18 30.06.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikИзбранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии
Избранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Andrew Harnik

Вице-президент США считает, что для укрепления демократии нужно добиться равенства полов

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, заявила вице-президент США Камала Харрис.
"Демократия находится в опасности по всему миру. Нарушения прав человека участились. Коррупция подрывает прогресс. Дезинформация подрывает доверие общества. А когда демократия ослаблена, кого это затрагивает в первую очередь, кто от нее больше всего страдает? Конечно, девочки и женщины", - заявила Харрис, выступая по видеосвязи на открытии форума "Поколение равенства" в Париже.
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Она напомнила, что в ходе саммите G7 мировые лидеры договорились бороться с угрозами демократии.
"Я убеждена, что если мы хотим усилить демократию, мы должны бороться за равенство полов. Потому что правда такова: демократия становится сильной, когда в ней все участвуют, и, напротив, слабеет, когда этого нет", - подчеркнула вице-премьер.
Форум "Поколение равенства" – глобальное феминистское мероприятие, инициированное структурой "ООН-женщины". Он проводится под совместным председательством Франции и Мексики в партнерстве с гражданским обществом и молодежью.
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Камала ХаррисФеминизмСШАВ мире
 
 
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