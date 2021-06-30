https://ria.ru/20210630/kharris-1739290019.html

Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов

Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов - РИА Новости, 30.06.2021

Камала Харрис заявила, что для демократии необходимо равенство полов

Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, заявила вице-президент США Камала Харрис. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:18

2021-06-30T18:18

2021-06-30T18:18

камала харрис

феминизм

сша

в мире

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, заявила вице-президент США Камала Харрис."Демократия находится в опасности по всему миру. Нарушения прав человека участились. Коррупция подрывает прогресс. Дезинформация подрывает доверие общества. А когда демократия ослаблена, кого это затрагивает в первую очередь, кто от нее больше всего страдает? Конечно, девочки и женщины", - заявила Харрис, выступая по видеосвязи на открытии форума "Поколение равенства" в Париже.Она напомнила, что в ходе саммите G7 мировые лидеры договорились бороться с угрозами демократии."Я убеждена, что если мы хотим усилить демократию, мы должны бороться за равенство полов. Потому что правда такова: демократия становится сильной, когда в ней все участвуют, и, напротив, слабеет, когда этого нет", - подчеркнула вице-премьер.Форум "Поколение равенства" – глобальное феминистское мероприятие, инициированное структурой "ООН-женщины". Он проводится под совместным председательством Франции и Мексики в партнерстве с гражданским обществом и молодежью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/feminizm-1734434580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/konfuz-1733562874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, феминизм, сша, в мире