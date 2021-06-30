https://ria.ru/20210630/khakery-1739226557.html
Хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом
Хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом - РИА Новости, 30.06.2021
Хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом
Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:26
2021-06-30T14:26
2021-06-30T14:56
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская."Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой (из Новокузнецка - ред.). Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки", - сказала ведущая."Шутите? Серьезно?" - отреагировал президент, добавив, что "оказывается, есть кузбасские хакеры".В ходе прямой линии организаторы мероприятия не смогли наладить беспроблемную связь с жительницей Кузбасса, которая хотела рассказать президенту о проблемах с ремонтом в детском саду-школе своей внучки.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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"Шутите? Серьезно?" – Путину сообщили о хакерских атаках на прямую линию
Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская. "Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки", - сказала ведущая. "Шутите? Серьезно?" - отреагировал президент.
2021-06-30T14:26
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом
14:26 30.06.2021 (обновлено: 14:56 30.06.2021)
Ведущая "Прямой линии" с президентом сообщила о хакерской атаке