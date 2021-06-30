https://ria.ru/20210630/khakery-1739226557.html

Хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом

Хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом - РИА Новости, 30.06.2021

Хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом

Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:26

2021-06-30T14:26

2021-06-30T14:56

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская."Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой (из Новокузнецка - ред.). Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки", - сказала ведущая."Шутите? Серьезно?" - отреагировал президент, добавив, что "оказывается, есть кузбасские хакеры".В ходе прямой линии организаторы мероприятия не смогли наладить беспроблемную связь с жительницей Кузбасса, которая хотела рассказать президенту о проблемах с ремонтом в детском саду-школе своей внучки.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/ataki-1739228829.html

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2021

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"Шутите? Серьезно?" – Путину сообщили о хакерских атаках на прямую линию Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская. "Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки", - сказала ведущая. "Шутите? Серьезно?" - отреагировал президент. 2021-06-30T14:26 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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