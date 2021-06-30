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В США одобрили резолюцию о комитете для расследования штурма Капитолия
В США одобрили резолюцию о комитете для расследования штурма Капитолия - РИА Новости, 30.06.2021
В США одобрили резолюцию о комитете для расследования штурма Капитолия
Палата представителей конгресса США утвердила в среду резолюцию о формировании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T23:04
2021-06-30T23:04
2021-06-30T23:04
кевин маккарти
нэнси пелоси
капитолий
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила в среду резолюцию о формировании специального комитета для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6 января.Инициатива, внесенная спикером палаты Нэнси Пелоси, одобрена голосами 222 конгрессменов, против проголосовали 190.Согласно тексту проекта резолюции, в состав комитета войдут 13 человек, Пелоси назначит восемь человек, остальные пять будут избраны в ходе консультаций с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html
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кевин маккарти, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
В США одобрили резолюцию о комитете для расследования штурма Капитолия
Палата представителей одобрила резолюцию о комитете для расследования штурма Капитолия