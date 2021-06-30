https://ria.ru/20210630/kanonizatsiya-1739156185.html
Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС - РИА Новости, 30.06.2021
Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
Римско-католическая церковь может канонизировать одного из основателей ЕС Робера Шумана, но не за его политическую деятельность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T07:34
2021-06-30T07:34
2021-06-30T07:43
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Римско-католическая церковь может канонизировать одного из основателей ЕС Робера Шумана, но не за его политическую деятельность, заявил в интервью РИА Новости ватиканист Алексей Юдин.Ранее Ватикан запустил процесс признания святым одного из отцов-основателей Европейского союза - Шумана, премьер-министра послевоенной Франции. По мнению Юдина, Шуман, как и Конрад Аденауэр и Альчиде Де Гаспери "создавали послевоенную христианскую демократию".При этом, подчеркнул эксперт, нужно "изучить все поступки человека, проанализировать все его сочинения на предмет того, что могло бы стать препятствием для беатификации". "Собираются всевозможные свидетельства "за" и "против" – письменные и устные. Очень кропотливая и длительная процедура. Далее - ждут чудес, которые были бы зафиксированы. Важно, что эти явления должны быть необъяснимы с точки зрения науки", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210210/krestyankin-1596879376.html
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евросоюз, франция, в мире
Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:34 30.06.2021 (обновлено: 07:43 30.06.2021)
Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей Евросоюза Робера Шумана