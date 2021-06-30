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В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта
В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта - РИА Новости, 30.06.2021
В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта
Группа протестующих в Боготе атаковала автомобиль министра транспорта Колумбии Анхелы Марии Ороско после презентации второй линии столичной подземки, сама она... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T05:40
2021-06-30T05:40
2021-06-30T05:40
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МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Группа протестующих в Боготе атаковала автомобиль министра транспорта Колумбии Анхелы Марии Ороско после презентации второй линии столичной подземки, сама она не пострадала, сообщили в министерстве.Нападение на автомобиль министра произошло после презентации второй линии городского метро, в которой принимали участие президент республики Иван Дуке и мэр столицы Клаудиа Лопес. На выезде из парка Фонтанар группу машин, в которой передвигалась Ороско, забросали камнями протестующие в этом районе молодые люди. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.В прошедшую пятницу вооруженному нападению подвергся президент Колумбии – неизвестные обстреляли вертолет, в котором вместе с ним летели министр обороны и глава МВД страны, никто из них не пострадал.Протесты в Колумбии против социальной и экономической политики правительства продолжаются третий месяц. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников – свыше 80.Диалог правительства и протестующих в мае и июне не принес результатов и был остановлен. Власти отказались подписывать соглашение о гарантиях мирного протеста, после чего 7 июня лидеры протеста вышли из переговоров.Представители Национального протестного комитета планируют 20 июля представить в конгресс план подготовки законопроектов по пунктам чрезвычайного документа, который в первоначальном виде был составлен в конце 2019 года, но на фоне начавшейся пандемии COVID-19 не получил внимания правительства.
https://ria.ru/20210629/kolumbiya-1738995373.html
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колумбия, в мире
В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта
В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости.
Группа протестующих в Боготе
атаковала автомобиль министра транспорта Колумбии
Анхелы Марии Ороско после презентации второй линии столичной подземки, сама она не пострадала, сообщили в министерстве.
"Хотя я в порядке, мне больно видеть, как некоторые оправдывают протестами вандализм, блокады и разрушения. Нападения на институты наносят ущерб демократии, этот вид вандализма сказывается на всех гражданах... Я буду продолжать работать для колумбийцев и для этой страны, сохраняя свое обязательство соединять жизни всех граждан", - заявила Ороско в коммюнике, распространенном министерством транспорта.
Нападение на автомобиль министра произошло после презентации второй линии городского метро, в которой принимали участие президент республики Иван Дуке
и мэр столицы Клаудиа Лопес. На выезде из парка Фонтанар группу машин, в которой передвигалась Ороско, забросали камнями протестующие в этом районе молодые люди. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В прошедшую пятницу вооруженному нападению подвергся президент Колумбии – неизвестные обстреляли вертолет, в котором вместе с ним летели министр обороны и глава МВД страны, никто из них не пострадал.
Протесты в Колумбии против социальной и экономической политики правительства продолжаются третий месяц. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников – свыше 80.
Диалог правительства и протестующих в мае и июне не принес результатов и был остановлен. Власти отказались подписывать соглашение о гарантиях мирного протеста, после чего 7 июня лидеры протеста вышли из переговоров.
Представители Национального протестного комитета планируют 20 июля представить в конгресс план подготовки законопроектов по пунктам чрезвычайного документа, который в первоначальном виде был составлен в конце 2019 года, но на фоне начавшейся пандемии COVID-19 не получил внимания правительства.