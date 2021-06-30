https://ria.ru/20210630/kamery-1739159321.html
Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер - РИА Новости, 30.06.2021
Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
За 5 месяцев 2021 года в России с помощью камер вынесено 46,8 миллиона постановлений по делам о нарушении правил дорожного движения - это 86% от общего числа... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:30
2021-06-30T08:30
2021-06-30T08:30
россия
михаил черников
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За 5 месяцев 2021 года в России с помощью камер вынесено 46,8 миллиона постановлений по делам о нарушении правил дорожного движения - это 86% от общего числа штрафов, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников."С помощью камер за 5 месяцев 2021 года вынесено 46,8 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях. Это 86% от общего числа штрафов", - сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты".Он также добавил, что анализ эффективности камер показывает: в местах их работы снижается количество ДТП и тяжести их последствий. При этом ежегодно в результате их работы на дорогах России ликвидируются 1,5 тысячи аварийно опасных участков.
https://ria.ru/20210630/gibdd-1739159073.html
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россия, михаил черников, общество
Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
Глава ГИБДД заявил, что при помощи камер в 2021 году выписали 47 миллионов штрафов