https://ria.ru/20210630/johansson-1739031026.html

Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой

Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой - РИА Новости, 30.06.2021

Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T00:35

2021-06-30T00:35

2021-06-30T00:35

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скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она рассказала, что будет скучать по своей героине — шпионке Наташе Романофф и киновселенной Marvel в целом. Предстоящий боевик станет заключительной работой для Йоханссон в образе супершпионки и киллерши. Актриса исполняла эту роль с 2010 года, когда впервые сыграла Черную вдову в "Железном человеке 2". По словам двукратной номинантки на премию "Оскар", она сейчас испытывает смешанные эмоции, прощаясь со своей ролью. "Это одновременно и радостно и печально", — отметила она. Актриса добавила, что гордится тем, каким получился боевик "Черная вдова". Она уверена, что ей и съемочной группе удалось завершить эту истории "на высокой ноте". "Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. В нем Наташе Романофф предстоит столкнуться со своим прошлым и врагами. В этой борьбе ей поможет семья. В российский прокат боевик выходит 8 июля 2021 года.

https://ria.ru/20210619/otzyvy-1737537267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, кино и сериалы, новости культуры, скарлетт йоханссон