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Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой
Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой - РИА Новости, 30.06.2021
Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой
Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T00:35
2021-06-30T00:35
2021-06-30T00:35
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она рассказала, что будет скучать по своей героине — шпионке Наташе Романофф и киновселенной Marvel в целом. Предстоящий боевик станет заключительной работой для Йоханссон в образе супершпионки и киллерши. Актриса исполняла эту роль с 2010 года, когда впервые сыграла Черную вдову в "Железном человеке 2". По словам двукратной номинантки на премию "Оскар", она сейчас испытывает смешанные эмоции, прощаясь со своей ролью. "Это одновременно и радостно и печально", — отметила она. Актриса добавила, что гордится тем, каким получился боевик "Черная вдова". Она уверена, что ей и съемочной группе удалось завершить эту истории "на высокой ноте". "Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. В нем Наташе Романофф предстоит столкнуться со своим прошлым и врагами. В этой борьбе ей поможет семья. В российский прокат боевик выходит 8 июля 2021 года.
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marvel comics, кино и сериалы, новости культуры, скарлетт йоханссон
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она рассказала
, что будет скучать по своей героине — шпионке Наташе Романофф и киновселенной Marvel в целом.
Предстоящий боевик станет заключительной работой для Йоханссон в образе супершпионки и киллерши. Актриса исполняла эту роль с 2010 года, когда впервые сыграла Черную вдову в "Железном человеке 2".
По словам двукратной номинантки на премию "Оскар", она сейчас испытывает смешанные эмоции, прощаясь со своей ролью. "Это одновременно и радостно и печально", — отметила она.
"Я провела невероятное десятилетие, работая с командой Marvel, которая стала мне семьей. Я буду скучать, что больше не буду с ними видеться каждые полтора — два года", — рассказала Йоханссон.
Актриса добавила, что гордится тем, каким получился боевик "Черная вдова". Она уверена, что ей и съемочной группе удалось завершить эту истории "на высокой ноте".
"Этот фильм настолько отличается от любого другого блокбастера Marvel, которые мы делали до этого, что, как я и сказала, расставаться со всем этим горько-сладко", — отметила актриса.
"Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. В нем Наташе Романофф предстоит столкнуться со своим прошлым и врагами. В этой борьбе ей поможет семья.
В российский прокат боевик выходит 8 июля 2021 года.