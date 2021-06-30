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Культура
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Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой
Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой - РИА Новости, 30.06.2021
Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой
Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T00:35
2021-06-30T00:35
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она рассказала, что будет скучать по своей героине — шпионке Наташе Романофф и киновселенной Marvel в целом. Предстоящий боевик станет заключительной работой для Йоханссон в образе супершпионки и киллерши. Актриса исполняла эту роль с 2010 года, когда впервые сыграла Черную вдову в "Железном человеке 2". По словам двукратной номинантки на премию "Оскар", она сейчас испытывает смешанные эмоции, прощаясь со своей ролью. "Это одновременно и радостно и печально", — отметила она. Актриса добавила, что гордится тем, каким получился боевик "Черная вдова". Она уверена, что ей и съемочной группе удалось завершить эту истории "на высокой ноте". "Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. В нем Наташе Романофф предстоит столкнуться со своим прошлым и врагами. В этой борьбе ей поможет семья. В российский прокат боевик выходит 8 июля 2021 года.
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marvel comics, кино и сериалы, новости культуры, скарлетт йоханссон

Скарлетт Йоханссон попрощалась с Черной вдовой

00:35 30.06.2021
 
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)Скарлетт Йоханссон в роли "Черной Вдовы" в фильме "Первый мститель: Противостояние"
Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в фильме Первый мститель: Противостояние
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сейчас активно продвигает блокбастер "Черная вдова", стала гостьей ток-шоу "Доброе утро, Америка". В беседе с ведущими она рассказала, что будет скучать по своей героине — шпионке Наташе Романофф и киновселенной Marvel в целом.
Предстоящий боевик станет заключительной работой для Йоханссон в образе супершпионки и киллерши. Актриса исполняла эту роль с 2010 года, когда впервые сыграла Черную вдову в "Железном человеке 2".
По словам двукратной номинантки на премию "Оскар", она сейчас испытывает смешанные эмоции, прощаясь со своей ролью. "Это одновременно и радостно и печально", — отметила она.

"Я провела невероятное десятилетие, работая с командой Marvel, которая стала мне семьей. Я буду скучать, что больше не буду с ними видеться каждые полтора — два года", — рассказала Йоханссон.

Актриса добавила, что гордится тем, каким получился боевик "Черная вдова". Она уверена, что ей и съемочной группе удалось завершить эту истории "на высокой ноте".

"Этот фильм настолько отличается от любого другого блокбастера Marvel, которые мы делали до этого, что, как я и сказала, расставаться со всем этим горько-сладко", — отметила актриса.

"Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. В нем Наташе Романофф предстоит столкнуться со своим прошлым и врагами. В этой борьбе ей поможет семья.
В российский прокат боевик выходит 8 июля 2021 года.
Кадр из фильма Черная вдова
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КультураMarvel ComicsКино и сериалыНовости культурыСкарлетт Йоханссон
 
 
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