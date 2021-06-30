https://ria.ru/20210630/izrail-1739211438.html
В Израиле показали видео с "уничтожением" российского корабля
В Израиле показали видео с "уничтожением" российского корабля - РИА Новости, 30.06.2021
В Израиле показали видео с "уничтожением" российского корабля
Один из крупнейших израильских производителей в сфере военно-промышленного комплекса, компания Rafael, продемонстрировала новую крылатую ракету Sea Breaker,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:26
2021-06-30T13:26
2021-06-30T14:24
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Один из крупнейших израильских производителей в сфере военно-промышленного комплекса, компания Rafael, продемонстрировала новую крылатую ракету Sea Breaker, показав в анимационном видеоролике уничтожение ракетного катера советского производства.Как сообщается на сайте Rafael, новая управляемая ракета как наземного, так и морского базирования может уничтожать цели на расстоянии до 300 километров в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. По данным производителя, одной ракеты достаточно для уничтожения цели класса "фрегат".В анимационном ролике на сайте Rafael показано уничтожение ракетного катера с бортовым номером 962. Согласно открытым данным, такой катер Р-71 "Шуя" (проект 1241) был спущен на воду в 1983 году и входит в состав Черноморского флота ВМФ России.Ракетные катера проекта 1241 строились в СССР и России с 1979 по 1996 год. Продавались за рубеж, в том числе в Йемен.
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россия, израиль, вооружение, безопасность, в мире
В Израиле показали видео с "уничтожением" российского корабля
13:26 30.06.2021 (обновлено: 14:24 30.06.2021)
Израильская компания показала в ролике о новой ракете "уничтожение" российского корабля