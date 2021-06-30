https://ria.ru/20210630/iznasilovanie-1739326309.html

В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки

В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении, изнасиловании девушки и краже ее вещей, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T22:40

2021-06-30T22:40

2021-06-30T22:40

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении, изнасиловании девушки и краже ее вещей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.По данным СК, днем 29 июня мужчина в подъезде дома на улице Печорская напал на ранее не знакомую девушку, жестоко избил ее и изнасиловал, поcле чего похитил ее личные вещи и скрылся. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. Расследуется дело по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"."Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на северо-востоке Москвы", - сказала Иванова.Она добавила, что личность и местонахождение подозреваемого были установлены в кратчайшие сроки. В ближайшее время его доставят в следственное подразделение.

https://ria.ru/20210629/nasilie-1739107164.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия