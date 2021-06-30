https://ria.ru/20210630/iznasilovanie-1739326309.html
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки - РИА Новости, 30.06.2021
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении, изнасиловании девушки и краже ее вещей, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T22:40
2021-06-30T22:40
2021-06-30T22:40
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении, изнасиловании девушки и краже ее вещей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.По данным СК, днем 29 июня мужчина в подъезде дома на улице Печорская напал на ранее не знакомую девушку, жестоко избил ее и изнасиловал, поcле чего похитил ее личные вещи и скрылся. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. Расследуется дело по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"."Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на северо-востоке Москвы", - сказала Иванова.Она добавила, что личность и местонахождение подозреваемого были установлены в кратчайшие сроки. В ближайшее время его доставят в следственное подразделение.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки