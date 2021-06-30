Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/iznasilovanie-1739326309.html
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки - РИА Новости, 30.06.2021
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении, изнасиловании девушки и краже ее вещей, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T22:40
2021-06-30T22:40
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении, изнасиловании девушки и краже ее вещей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.По данным СК, днем 29 июня мужчина в подъезде дома на улице Печорская напал на ранее не знакомую девушку, жестоко избил ее и изнасиловал, поcле чего похитил ее личные вещи и скрылся. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. Расследуется дело по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"."Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на северо-востоке Москвы", - сказала Иванова.Она добавила, что личность и местонахождение подозреваемого были установлены в кратчайшие сроки. В ближайшее время его доставят в следственное подразделение.
https://ria.ru/20210629/nasilie-1739107164.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки
22:40 30.06.2021
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации

В Москве задержали подозреваемого в избиении и изнасиловании девушки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении, изнасиловании девушки и краже ее вещей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
По данным СК, днем 29 июня мужчина в подъезде дома на улице Печорская напал на ранее не знакомую девушку, жестоко избил ее и изнасиловал, поcле чего похитил ее личные вещи и скрылся. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. Расследуется дело по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
"Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки на северо-востоке Москвы", - сказала Иванова.
Она добавила, что личность и местонахождение подозреваемого были установлены в кратчайшие сроки. В ближайшее время его доставят в следственное подразделение.
Природно-исторический парк Битцевский лес - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 19:03
В Битцевском парке неизвестный пытался изнасиловать женщину
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
Лента новостейМолния