https://ria.ru/20210630/islandiya-1739192555.html

Власти Исландии снимают ограничения для туристов и местных жителей

Власти Исландии снимают ограничения для туристов и местных жителей - РИА Новости, 30.06.2021

Власти Исландии снимают ограничения для туристов и местных жителей

Поскольку число вакцинированных граждан в Исландии продолжает расти, правительство решило снять все ограничения, связанные с COVID-19, на границе и внутри... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:12

2021-06-30T13:12

2021-06-30T13:12

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воз

исландия

вакцинация

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Поскольку число вакцинированных граждан в Исландии продолжает расти, правительство решило снять все ограничения, связанные с COVID-19, на границе и внутри страны, сообщает Traveland Leisure.В Исландии от жителей больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также сняты лимиты на число участников массовых мероприятий и посетителей в помещениях.Кроме того, с 1 июля вакцинированные путешественники, представившие сертификат о прививке, или переболевшие коронавирусом и предоставившие справку о наличии антител, освобождены от обязанности проходить тестирование на границе. Но такое правило будет распространяться на привитых одним из препаратов, одобренных ВОЗ (российских среди них пока нет)."Мы возвращаемся к нормальной жизни", — заявил министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир. Он подчеркнул, что решения о снятии ограничений были приняты после совещания с главным эпидемиологом страны.Чиновник добавил, что эпидемиологическая служба продолжит выборочные проверки прибывающих в страну гостей и будет отслеживать их контакты и отправлять на карантин инфицированных.Сейчас 87 процентов исландцев прошли вакцинацию от COVID-19 хотя бы одним уколом, а 60 процентов завершили полный курс.

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

https://ria.ru/20191127/1561550461.html

исландия

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, воз, исландия, вакцинация