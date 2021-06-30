https://ria.ru/20210630/investirovanie-1739258419.html

Сбер на конгрессе обсудил перспективы коллективного инвестирования

Сбер на конгрессе обсудил перспективы коллективного инвестирования - РИА Новости, 30.06.2021

Сбер на конгрессе обсудил перспективы коллективного инвестирования

Сбер принял участие в сессии "Биржевые фонды: станут ли они центром притяжения розничных инвесторов в индустрию коллективного инвестирования?" в рамках... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:13

2021-06-30T16:13

2021-06-30T16:13

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 июн - АО "Сбербанк Управление Активами". Сбер принял участие в сессии "Биржевые фонды: станут ли они центром притяжения розничных инвесторов в индустрию коллективного инвестирования?" в рамках Международного финансового конгресса Банка России.Спикером выступила Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием".Участники обсудили вопросы, связанные с взрывным ростом интереса частных инвесторов к операциям на финансовых рынках и используемым для этого инструментарием. На сегодняшний день основная масса новых инвесторов приходит на фондовый рынок, открывая брокерские счета. Индустрия коллективных вложений пока проигрывает, но за последний год наметился перелом. При этом выход на рынок множества неквалифицированных инвесторов предопределяет повышенную ответственность и регулятора, и бизнес-структур. Наиболее очевидный путь, пройденный в развитых странах — стимулирование развития профессионально управляемых паевых инвестиционных фондов в целом и биржевых инвестиционных фондов или ETF (exchange-traded fund, фонд, паи которого обращаются на бирже) в частности. Наталья Алымова отметила, что интерес к коллективным инвестициям растёт. Сбер занимает проактивную позицию, и приветствует все инициативы, направленные на помощь частным инвесторам. Растущая конкуренция на этом сегменте, которая еще больше усилится с реализацией возможности неспонсируемого листинга иностранных ETF, обязательно подтолкнет и к снижению стоимости услуг, и к выработке новых моделей доверительного управления портфелями вложений, ориентированных на индивидуальные запросы. Сбер Управление Активами стал пионером в разработке биржевых паевых инвестиционных фондов. Сегодня таких предложений более десятка. Работа на этом направлении будет продолжена с учетом меняющейся новостной повестки: например, появился фонд с ESG-фактором, сообщила старший вице-президент Сбербанка. Для начинающих инвесторов паевые инвестиционные фонды — понятная и прозрачная история. Она не вынуждает человека разбираться в прогнозах, позволяет эффективно участвовать в росте рынка на средних горизонтах. В то же время активное управление поведением инвестора, предостережение его от несвоевременного вывода средств, мотивирование на получение большего дохода в долгосрочной перспективе вносит позитивный вклад в доходность. Мы видим большие зоны роста и намерены предлагать клиентам не только сбалансированные портфели в рамках одного фонда, но и составлять комбинации из различных фондов.Модерировал дискуссию Алексей Тимофеев, председатель правления НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка). В обсуждении участвовали: Кирилл Пронин, директор Департамента финансовых технологий Банка России; Стивен Либби, партнёр, PricewaterhouseCoopers Люксембург; Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы