https://ria.ru/20210630/integratsiya-1739186130.html

Мезенцев рассказал о работе над интеграцией России и Белоруссии

Мезенцев рассказал о работе над интеграцией России и Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2021

Мезенцев рассказал о работе над интеграцией России и Белоруссии

Работа по согласованию союзных программ интеграции РФ и Белоруссии вышла на финишную прямую, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:46

2021-06-30T11:46

2021-06-30T16:16

роман головченко

михаил мишустин

владимир макей

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Работа по согласованию союзных программ интеграции РФ и Белоруссии вышла на финишную прямую, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Уже многое сделано, многое и предстоит сделать. Правительства последовательно ведут работу по совершенствованию союзных программ, которые ранее назывались дорожными картами. Огромный пласт работы уже позади. Впереди принципиально меньшая задача по объему, но такая же значимая. Сегодня и на этом этапе работа вышла на финишную прямую", - сказал Мезенцев.Он отметил, что фундаментом этой работы является "безусловный учет национальных интересов сторон".При этом Мезенцев подчеркнул, что Москва и Минск укрепляют взаимодействие не потому, что нарастает давление с Запада. "Мы ведем разговор о большем единении, о большем внимании к реализации Союзного договора не потому, что нарастает давление с Запада на официальный Минск и Москву - мы отчетливее осознаем, что стратегический выбор нашего сближения по-настоящему выгоден для наших стран", - отметил он.Говоря о значении проходящего в эти дни Форума регионов России и Белоруссии, Мезенцев отметил, что любая работа в двустороннем формате направлена на упрочение положений Договора о создании Союзного государства.Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение. В конце мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск и Москва существенно продвинулись в согласовании двух оставшихся отраслевых дорожных карт по интеграции.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.Головченко в конце апреля в Казани на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две.

https://ria.ru/20210629/forum-1739056946.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/s-400-1738448526.html

россия

белоруссия

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роман головченко, михаил мишустин, владимир макей , россия, белоруссия