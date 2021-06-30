https://ria.ru/20210630/inflyatsiya-1739204975.html
Путин заявил о задаче подавить инфляцию
Путин заявил о задаче подавить инфляцию - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил о задаче подавить инфляцию
Стоит задача замедления инфляции в России, по итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:59
2021-06-30T12:59
2021-06-30T13:22
россия
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стоит задача замедления инфляции в России, по итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России подскочили до максимума с 2016 года - 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%."Стоит задача ее подавления, именно поэтому ЦБ немножко приподнял ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике, и рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели - к 4%. В этому году вряд ли этого мы сможем достичь, но думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться", - сказал Путин во время прямой линии."И будем держать в целом такую планку, имея в виду тенденцию к снижению", - добавил он.Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 11 июня говорила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года. Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
https://ria.ru/20210611/inflyatsiya-1736645138.html
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россия, эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика
Путин заявил о задаче подавить инфляцию
12:59 30.06.2021 (обновлено: 13:22 30.06.2021)
Путин заявил о задаче подавить инфляцию