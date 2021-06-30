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Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок - РИА Новости, 30.06.2021
Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
Глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:15
2021-06-30T11:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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гватемала (республика)
в мире
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины "Спутник V", из-за задержек в поставках."Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки", - заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.До настоящего момента в Гватемалу были поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны.Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V" с тем, чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAXНа прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой заявил, что Россия и Гватемала обсуждают возможность ускорить поставки новых партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, гватемала (республика), в мире
Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:15 30.06.2021 (обновлено: 11:02 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки в поставках

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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины "Спутник V", из-за задержек в поставках.
"Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки", - заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.
До настоящего момента в Гватемалу были поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны.
Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V" с тем, чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".
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Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой заявил, что Россия и Гватемала обсуждают возможность ускорить поставки новых партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияГватемала (республика)В мире
 
 
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