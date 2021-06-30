https://ria.ru/20210630/gosduma-1739240866.html
Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва
Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва - РИА Новости, 30.06.2021
Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва
Госдума седьмого созыва работала на должном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:11
2021-06-30T15:11
2021-06-30T15:26
прямая линия с владимиром путиным — 2021
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Госдума седьмого созыва работала на должном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне соответствовали результаты работы тем требованиям, которые предъявляли ситуация и страна к работе высшего представительного и законодательного органа России. Имею в виду, что значительное время депутаты работали в условиях пандемии, а нужно было продолжать эту работу, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе и для жизни, и здоровья", - сказал Путин во время прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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госдума рф, владимир путин, политика
Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва
15:11 30.06.2021 (обновлено: 15:26 30.06.2021)
Путин заявил, что Госдума седьмого созыва работала на должном уровне