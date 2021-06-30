https://ria.ru/20210630/gosduma-1739240866.html

Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва

Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва - РИА Новости, 30.06.2021

Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва

Госдума седьмого созыва работала на должном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:11

2021-06-30T15:11

2021-06-30T15:26

прямая линия с владимиром путиным — 2021

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Госдума седьмого созыва работала на должном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне соответствовали результаты работы тем требованиям, которые предъявляли ситуация и страна к работе высшего представительного и законодательного органа России. Имею в виду, что значительное время депутаты работали в условиях пандемии, а нужно было продолжать эту работу, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе и для жизни, и здоровья", - сказал Путин во время прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/er-1739242808.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика