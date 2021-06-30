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Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон
Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон - РИА Новости, 30.06.2021
Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон
Сериал Amazon "Благие знамения", основанный на одноименном произведении Терри Пратчетта и Нила Геймана, продлили на второй сезон, сообщает THR. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T04:55
2021-06-30T04:55
2021-06-30T04:55
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сериал Amazon "Благие знамения", основанный на одноименном произведении Терри Пратчетта и Нила Геймана, продлили на второй сезон, сообщает THR. Майкл Шин и Дэвид Теннант снова вернутся к своим ролям ангела Азирафаэля и демона Кроули. Последний раз их персонажей видели в лондонском отеле в заключительной серии первого сезона после того, как они спасли человечество от апокалипсиса. Новый сезон не будет связан с событиями, описанными в оригинальной книге. Ожидается, что главные герои вернутся к беззаботной жизни среди смертных. Но в какой-то момент им нужно будет поработать и разгадать тайну ангела, потерявшего память. По информации THR, шоураннером проекта снова станет Нил Гейман, а режиссерское кресло займет Дуглас Макиннон.К съемкам планируют приступить позже в этом году.Дату выхода второго сезона "Благих знамений" пока не объявили.
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майкл шин, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Сериал Amazon "Благие знамения", основанный на одноименном произведении Терри Пратчетта и Нила Геймана, продлили на второй сезон, сообщает
THR.
Майкл Шин и Дэвид Теннант снова вернутся к своим ролям ангела Азирафаэля и демона Кроули. Последний раз их персонажей видели в лондонском отеле в заключительной серии первого сезона после того, как они спасли человечество от апокалипсиса.
Новый сезон не будет связан с событиями, описанными в оригинальной книге. Ожидается, что главные герои вернутся к беззаботной жизни среди смертных. Но в какой-то момент им нужно будет поработать и разгадать тайну ангела, потерявшего память.
По информации THR, шоураннером проекта снова станет Нил Гейман, а режиссерское кресло займет Дуглас Макиннон.
К съемкам планируют приступить позже в этом году.
Дату выхода второго сезона "Благих знамений" пока не объявили.