https://ria.ru/20210630/goodomens-1739106432.html

Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон

Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон - РИА Новости, 30.06.2021

Сериал "Благие знамения" продлили на второй сезон

Сериал Amazon "Благие знамения", основанный на одноименном произведении Терри Пратчетта и Нила Геймана, продлили на второй сезон, сообщает THR. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T04:55

2021-06-30T04:55

2021-06-30T04:55

майкл шин

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сериал Amazon "Благие знамения", основанный на одноименном произведении Терри Пратчетта и Нила Геймана, продлили на второй сезон, сообщает THR. Майкл Шин и Дэвид Теннант снова вернутся к своим ролям ангела Азирафаэля и демона Кроули. Последний раз их персонажей видели в лондонском отеле в заключительной серии первого сезона после того, как они спасли человечество от апокалипсиса. Новый сезон не будет связан с событиями, описанными в оригинальной книге. Ожидается, что главные герои вернутся к беззаботной жизни среди смертных. Но в какой-то момент им нужно будет поработать и разгадать тайну ангела, потерявшего память. По информации THR, шоураннером проекта снова станет Нил Гейман, а режиссерское кресло займет Дуглас Макиннон.К съемкам планируют приступить позже в этом году.Дату выхода второго сезона "Благих знамений" пока не объявили.

https://ria.ru/20210429/vampires-1730328278.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл шин, кино и сериалы, новости культуры