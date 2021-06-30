https://ria.ru/20210630/gibdd-1739159073.html

Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"

Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера" - РИА Новости, 30.06.2021

Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"

Цель ГИБДД РФ не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а в безопасности автомобилистов, большинство из которых законопослушны, заявил глава... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:27

2021-06-30T08:27

2021-06-30T08:27

россия

михаил черников

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Цель ГИБДД РФ не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а в безопасности автомобилистов, большинство из которых законопослушны, заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников."Безусловно. Ведь наша цель не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а именно в безопасности водителей, которые в большинстве своем у нас законопослушны", - сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, обязательны ли дорожные знаки, предупреждающие, что впереди камера.Он добавил, что информация о всех камерах должна быть доступна водителям, для чего на сайте ГИБДД работает интерактивный раздел "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах". В нем собрана информация обо всех камерах по всей стране.

https://ria.ru/20210630/gibdd-1739158920.html

россия

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2021

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россия, михаил черников, общество