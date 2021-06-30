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Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера" - РИА Новости, 30.06.2021
Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
Цель ГИБДД РФ не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а в безопасности автомобилистов, большинство из которых законопослушны, заявил глава... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:27
2021-06-30T08:27
россия
михаил черников
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Цель ГИБДД РФ не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а в безопасности автомобилистов, большинство из которых законопослушны, заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников."Безусловно. Ведь наша цель не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а именно в безопасности водителей, которые в большинстве своем у нас законопослушны", - сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, обязательны ли дорожные знаки, предупреждающие, что впереди камера.Он добавил, что информация о всех камерах должна быть доступна водителям, для чего на сайте ГИБДД работает интерактивный раздел "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах". В нем собрана информация обо всех камерах по всей стране.
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россия, михаил черников, общество
Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:27 30.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКамера слежения
Камера слежения - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Глава ГИБДД заявил, что знаки "камера" нужны, ведь цель не собирать штрафы, а безопасность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Цель ГИБДД РФ не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а в безопасности автомобилистов, большинство из которых законопослушны, заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
"Безусловно. Ведь наша цель не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а именно в безопасности водителей, которые в большинстве своем у нас законопослушны", - сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, обязательны ли дорожные знаки, предупреждающие, что впереди камера.
Он добавил, что информация о всех камерах должна быть доступна водителям, для чего на сайте ГИБДД работает интерактивный раздел "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах". В нем собрана информация обо всех камерах по всей стране.
Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
 
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