https://ria.ru/20210630/gibdd-1739158920.html

Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС

Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС - РИА Новости, 30.06.2021

Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС

Скрытый контроль инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) на дорогах нацелен на выявление "мажоров" и "неадекватов", агрессивно ведущих себя на дороге и... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:24

2021-06-30T08:24

2021-06-30T08:24

россия

михаил черников

авто

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Скрытый контроль инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) на дорогах нацелен на выявление "мажоров" и "неадекватов", агрессивно ведущих себя на дороге и играющих в "шашечки", заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников."Тот же скрытый контроль существует и сейчас. В основном он нацелен на выявление так называемых "мажоров" и "неадекватов", которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают "шашечки" при перестроении", - сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о подготовленном проекте приказа МВД, регламентирующем работу инспекторов ГИБДД. Глава ведомства отметил, что "ничего принципиально нового там нет".Он добавил, что инспектора ДПС, двигаясь в потоке, видят такие правонарушения, фиксируют их, а после нарушителей "ловит" ближайший наряд инспекторов."Если эти лихачи видят патрульную машину с цветографической окраской, они тут же меняют манеру вождения на более спокойную. Но это ненадолго - как только проедет наряд ДПС, опять начинают вести себя агрессивно, нервируют других участников дорожного движения", - объяснил необходимость "скрытого контроля" глава ГИБДД РФ.

https://ria.ru/20210606/gibdd-1735887533.html

https://ria.ru/20210607/prava-1735925938.html

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россия, михаил черников, авто, общество