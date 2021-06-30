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Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО - РИА Новости, 30.06.2021
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех европейских НПО, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:08
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех европейских НПО, сообщили в пресс-службе ведомства.Под ограничения попали:В ведомстве установили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.Информация о принятом решении направили в Минюст.
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великобритания, франция, в мире, россия, генеральная прокуратура рф
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО
18:08 30.06.2021 (обновлено: 21:49 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность "Фонда Ходорковского" и еще трех НПО

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех европейских НПО, сообщили в пресс-службе ведомства.
Под ограничения попали:
  • Future of Russia Foundation (Фонд "Будущее России"), Великобритания;
  • European Choice ("Европейский выбор"), Франция;
  • Khodorkovsky Foundation (Фонд Ходорковского);
  • Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), Великобритания.
В ведомстве установили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Информация о принятом решении направили в Минюст.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:30
Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
 
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