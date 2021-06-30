https://ria.ru/20210630/genprokuratura-1739287886.html

Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО

Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО - РИА Новости, 30.06.2021

Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех европейских НПО, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:08

2021-06-30T18:08

2021-06-30T21:49

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех европейских НПО, сообщили в пресс-службе ведомства.Под ограничения попали:В ведомстве установили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.Информация о принятом решении направили в Минюст.

https://ria.ru/20210629/npo-1739072596.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, франция, в мире, россия, генеральная прокуратура рф