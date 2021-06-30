https://ria.ru/20210630/genprokuratura-1739287886.html
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО - РИА Новости, 30.06.2021
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех европейских НПО, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:08
2021-06-30T18:08
2021-06-30T21:49
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех европейских НПО, сообщили в пресс-службе ведомства.Под ограничения попали:В ведомстве установили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.Информация о принятом решении направили в Минюст.
https://ria.ru/20210629/npo-1739072596.html
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великобритания, франция, в мире, россия, генеральная прокуратура рф
Генпрокуратура признала нежелательными четыре европейские НПО
18:08 30.06.2021 (обновлено: 21:49 30.06.2021)
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность "Фонда Ходорковского" и еще трех НПО