https://ria.ru/20210630/gazifikatsiya-1739312329.html

Газ бесплатно подведут к более 46 тысячам домовладений Нижегородчины

Газ бесплатно подведут к более 46 тысячам домовладений Нижегородчины - РИА Новости, 30.06.2021

Газ бесплатно подведут к более 46 тысячам домовладений Нижегородчины

Бесплатно подвести газ более чем к 46 тысячам домовладений предстоит в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:05

2021-06-30T20:05

2021-06-30T20:05

нижегородская область

жкх

глеб никитин

газпром

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735461421_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_a4af89e17fd51ea30a23a440030afff7.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Бесплатно подвести газ более чем к 46 тысячам домовладений предстоит в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Вопрос о проблемах газификации в регионах страны прозвучал в ходе прямой линии президента России Владимира Путина в среду.Губернатор сообщил, что уровень газификации населения в Нижегородской области природным газом на 1 января 2021 года составил 77,5%."Совместно с "Газпромом" разработана программа газификации северных районов, будут строиться новые газораспределительные станции. Но даже в газифицированных районах пока есть населенные пункты без газа. Нижегородская область готова участвовать в качестве пилотного региона в реализации всех программ догазификации, так как этот вопрос исключительно важен для наших граждан. Плюс к этому газ дает возможность создавать новые производства и рабочие места", - сказал Никитин.Отмечается, что программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы глава региона и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер утвердили 30 октября 2020 года. Программа предусматривает строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств ПАО "Газпром" в объеме 14,7 миллиарда рублей. Средства региона – 1,7 миллиарда рублей. К обязательствам региона относится подготовка 3 675 потребителей к приему газа и газификация 25 котельных.

https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, глеб никитин, газпром, нижегородская область