Газ бесплатно подведут к более 46 тысячам домовладений Нижегородчины
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Бесплатно подвести газ более чем к 46 тысячам домовладений предстоит в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Вопрос о проблемах газификации в регионах страны прозвучал в ходе прямой линии президента России Владимира Путина в среду.
"В Нижегородской области предстоит бесплатно подвести газ более чем к 46 тысячам домовладений. Примерно 36 тысяч из этих домовладений находится на расстоянии менее 200 метров от существующих газопроводов, но для людей подведение газа до своих участков – нередко финансово непосильный вопрос", - цитирует пресс-служба правительства регион слова Никитина.
Губернатор сообщил, что уровень газификации населения в Нижегородской области природным газом на 1 января 2021 года составил 77,5%.
"Совместно с "Газпромом" разработана программа газификации северных районов, будут строиться новые газораспределительные станции. Но даже в газифицированных районах пока есть населенные пункты без газа. Нижегородская область готова участвовать в качестве пилотного региона в реализации всех программ догазификации, так как этот вопрос исключительно важен для наших граждан. Плюс к этому газ дает возможность создавать новые производства и рабочие места", - сказал Никитин.
Отмечается, что программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы глава региона и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер утвердили 30 октября 2020 года. Программа предусматривает строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств ПАО "Газпром" в объеме 14,7 миллиарда рублей. Средства региона – 1,7 миллиарда рублей. К обязательствам региона относится подготовка 3 675 потребителей к приему газа и газификация 25 котельных.