https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html

Куйвашев поручил разобраться с жалобой женщины на отсутствие газа

Куйвашев поручил разобраться с жалобой женщины на отсутствие газа - РИА Новости, 30.06.2021

Куйвашев поручил разобраться с жалобой женщины на отсутствие газа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться в ситуации с женщиной, которая во время прямой линии президента пожаловалась... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:21

2021-06-30T14:21

2021-06-30T14:25

евгений куйвашев

владимир путин

свердловская область

общество

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться в ситуации с женщиной, которая во время прямой линии президента пожаловалась Владимиру Путину, что к ее дому не могут провести газ.На "прямую линию" к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра."Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети Instagram.

https://realty.ria.ru/20210630/gazifikatsiya-1739215893.html

свердловская область

россия

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евгений куйвашев, владимир путин, свердловская область, общество, россия