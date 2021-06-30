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Куйвашев поручил разобраться с жалобой женщины на отсутствие газа
Куйвашев поручил разобраться с жалобой женщины на отсутствие газа - РИА Новости, 30.06.2021
Куйвашев поручил разобраться с жалобой женщины на отсутствие газа
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться в ситуации с женщиной, которая во время прямой линии президента пожаловалась... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:21
2021-06-30T14:25
евгений куйвашев
владимир путин
свердловская область
общество
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться в ситуации с женщиной, которая во время прямой линии президента пожаловалась Владимиру Путину, что к ее дому не могут провести газ.На "прямую линию" к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра."Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети Instagram.
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евгений куйвашев, владимир путин, свердловская область, общество, россия
Куйвашев поручил разобраться с жалобой женщины на отсутствие газа
14:21 30.06.2021 (обновлено: 14:25 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Куйвашев поручил разобраться в ситуации с отсутствием газа у женщины, позвонившей Путину

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил немедленно разобраться в ситуации с женщиной, которая во время прямой линии президента пожаловалась Владимиру Путину, что к ее дому не могут провести газ.
На "прямую линию" к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра.
"Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом", - написал Куйвашев на своей странице в соцсети Instagram.
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