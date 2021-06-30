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Люблю Россию: китайцы высказались о проходе голландского фрегата у Крыма
Люблю Россию: китайцы высказались о проходе голландского фрегата у Крыма - РИА Новости, 30.06.2021
Люблю Россию: китайцы высказались о проходе голландского фрегата у Крыма
Читатели китайской газеты "Гуаньча" осудили нидерландских военных, попытавшихся вторгнуться в российские территориальные воды на фрегате Evertsen. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:13
2021-06-30T18:52
россия
керченский пролив
су-24
су-30
нато
китай
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" осудили нидерландских военных, попытавшихся вторгнуться в российские территориальные воды на фрегате Evertsen. Накануне в Минобороны королевства заявили, что 24 июня российские самолеты "несколько часов запугивали" экипаж судна и "имитировали атаки", после чего у корабля случились перебои в работе электронного оборудования.В российском оборонном ведомстве напомнили, что голландский корабль, находившийся в нейтральных водах, изменил курс и двигался к Керченскому проливу. Чтобы не допустить вторжения, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen сменил направление движения. В министерстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.Китайские пользователи возмутились наглостью европейских военных, вспомнив также недавний инцидент с британским эсминцем Defender. "В этом году кто угодно может выйти и начать требовать у России компенсацию, что за беспредел!" — написал пользователь под ником Мелкий господин. Свободный орел 1979 посоветовал продемонстрировать голландцам видео с "бомбежкой" британского корабля."Как говорится, покажите одной собаке, как бьют другую собаку, и она не будет сходить с ума. Тогда она будет вести себя намного скромнее", — пояснил он. SchwarzerPanda предположил, что после Brexit Нидерланды решили стать "главным хулиганом Европы". Читатель a88832006 напомнил голландцам, что никто не атаковал их корабль. "Только припугнули, а вы уже задрожали от страха", — продолжил он. "Вы свободно плаваете в открытом море, что плохого в том, что я тоже свободно летаю в открытом небе?" — согласился с ним другой посетитель сайта. "Голландский фрегат устраивал провокацию у дверей чужого дома, поэтому нечего кричать о несправедливости, когда с вами так обращаются", — написал еще один читатель. "Присутствие НАТО в Черном море и ее попытки похвалиться силой в регионе — не более чем заявление о собственном бессилии и признании того, что Крым больше не принадлежит Украине", — отметил другой комментатор. "НАТО и Россия объединились, чтобы заявить, что "Крым не принадлежит Украине". Украина плачет в туалете", — пошутил yuppppp. "Сами разрядили свое оборудование, сами подошли к чужим границам, так теперь еще и плачутся, что их обидели. Хорошо, что бомбу не поймали!" — добавил Acomass. "Не ударить вас означало, что потом у русских будут кулаки еще долго чесаться", — подчеркнул другой юзер."Они толпами мчатся в Черное море провоцировать Россию… В чем смысл этих действий? Демонстрация силы? Как тогда насчет того, чтобы Россия перекрыла Босфор двумя своими кораблями?" — поинтересовался Простой взгляд на историю.Посетитель Скорбь в любви обратил внимание на эффективность российских средств электронной борьбы. "Они просто проверяют качество оборудования на вашем корабле для вас! Если бы не они, как бы вы заметили, что ваше электронное оборудование отключается?!" — ответил ему другой комментатор."Предположим, что даже если Россия взорвет военный корабль, что еще может сделать НАТО, кроме протеста?" — задался вопросом Линия Хайтяня. "Нужно было сбросить пару бомб, чтобы эта толпа клоунов тут же разбежалась", — заявил еще один комментатор. Он также раскритиковал попытки напугать Россию, обладающую ядерным оружием. "Россия — это не какие-то страны Ближнего Востока, поэтому рыбачить в ее заливах нельзя", — заявил Король ха-ха. "Поэтому, кроме родины, я больше всего люблю Россию!" — написал один из пользователей. Его поддержали и другие юзеры сайта. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, керченский пролив, су-24, су-30, нато, китай, нидерланды, в мире
Люблю Россию: китайцы высказались о проходе голландского фрегата у Крыма
18:13 30.06.2021 (обновлено: 18:52 30.06.2021)
 
© Фото : пограничная полиция МВД ГрузииФрегат Королевских ВМС Нидерландов "Evertsen" в порту Поти
Фрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen в порту Поти - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : пограничная полиция МВД Грузии

Китайцы высказались об инциденте с голландским фрегатом у Крыма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" осудили нидерландских военных, попытавшихся вторгнуться в российские территориальные воды на фрегате Evertsen.
Накануне в Минобороны королевства заявили, что 24 июня российские самолеты "несколько часов запугивали" экипаж судна и "имитировали атаки", после чего у корабля случились перебои в работе электронного оборудования.
В российском оборонном ведомстве напомнили, что голландский корабль, находившийся в нейтральных водах, изменил курс и двигался к Керченскому проливу. Чтобы не допустить вторжения, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen сменил направление движения. В министерстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.
Китайские пользователи возмутились наглостью европейских военных, вспомнив также недавний инцидент с британским эсминцем Defender.
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"В этом году кто угодно может выйти и начать требовать у России компенсацию, что за беспредел!" — написал пользователь под ником Мелкий господин.
Свободный орел 1979 посоветовал продемонстрировать голландцам видео с "бомбежкой" британского корабля.
"Как говорится, покажите одной собаке, как бьют другую собаку, и она не будет сходить с ума. Тогда она будет вести себя намного скромнее", — пояснил он.
SchwarzerPanda предположил, что после Brexit Нидерланды решили стать "главным хулиганом Европы".
Читатель a88832006 напомнил голландцам, что никто не атаковал их корабль.
"Только припугнули, а вы уже задрожали от страха", — продолжил он.
"Вы свободно плаваете в открытом море, что плохого в том, что я тоже свободно летаю в открытом небе?" — согласился с ним другой посетитель сайта.
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"Голландский фрегат устраивал провокацию у дверей чужого дома, поэтому нечего кричать о несправедливости, когда с вами так обращаются", — написал еще один читатель.
"Присутствие НАТО в Черном море и ее попытки похвалиться силой в регионе — не более чем заявление о собственном бессилии и признании того, что Крым больше не принадлежит Украине", — отметил другой комментатор.
"НАТО и Россия объединились, чтобы заявить, что "Крым не принадлежит Украине". Украина плачет в туалете", — пошутил yuppppp.
"Сами разрядили свое оборудование, сами подошли к чужим границам, так теперь еще и плачутся, что их обидели. Хорошо, что бомбу не поймали!" — добавил Acomass.
"Не ударить вас означало, что потом у русских будут кулаки еще долго чесаться", — подчеркнул другой юзер.
"Они толпами мчатся в Черное море провоцировать Россию… В чем смысл этих действий? Демонстрация силы? Как тогда насчет того, чтобы Россия перекрыла Босфор двумя своими кораблями?" — поинтересовался Простой взгляд на историю.
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Посетитель Скорбь в любви обратил внимание на эффективность российских средств электронной борьбы.
"Они просто проверяют качество оборудования на вашем корабле для вас! Если бы не они, как бы вы заметили, что ваше электронное оборудование отключается?!" — ответил ему другой комментатор.
"Предположим, что даже если Россия взорвет военный корабль, что еще может сделать НАТО, кроме протеста?" — задался вопросом Линия Хайтяня.
"Нужно было сбросить пару бомб, чтобы эта толпа клоунов тут же разбежалась", — заявил еще один комментатор. Он также раскритиковал попытки напугать Россию, обладающую ядерным оружием.
"Россия — это не какие-то страны Ближнего Востока, поэтому рыбачить в ее заливах нельзя", — заявил Король ха-ха.
"Поэтому, кроме родины, я больше всего люблю Россию!" — написал один из пользователей. Его поддержали и другие юзеры сайта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Нидерландский фрегат Эвертсен - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
29 июня, 20:33
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РоссияКерченский проливСу-24Су-30НАТОКитайНидерландыВ мире
 
 
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