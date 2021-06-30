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Франция введет платные тесты на коронавирус для иностранцев
Франция введет платные тесты на коронавирус для иностранцев - РИА Новости, 30.06.2021
Франция введет платные тесты на коронавирус для иностранцев
Тесты на коронавирус во Франции для иностранных туристов станут платными с 7 июля, сообщил представитель французского правительства Габриэль Атталь. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:44
2021-06-30T21:44
2021-06-30T21:44
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Тесты на коронавирус во Франции для иностранных туристов станут платными с 7 июля, сообщил представитель французского правительства Габриэль Атталь."Мы решили сделать платными тесты с 7 июля для иностранных туристов: до 49 евро за ПЦР-тест и 29 евро за антигенный тест", - заявил Атталь в интервью изданию Les Echos.По его словам, это вопрос взаимности, так как в большинстве стран, куда путешествуют французы, такие тесты являются платными.В настоящее время во Франции все тесты на выявление коронавируса - и ПЦР-тесты, и быстрые тесты на антиген - бесплатные.
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коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, новости - туризм, франция
Франция введет платные тесты на коронавирус для иностранцев
Франция вводит платные тесты на коронавирус для иностранных туристов