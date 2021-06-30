https://ria.ru/20210630/fishing-1739208193.html

Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами

Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами - РИА Новости, 30.06.2021

Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами

Центробанк России должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые мошенники выманивают деньги, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:32

2021-06-30T13:32

2021-06-30T13:32

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Центробанк России должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые мошенники выманивают деньги, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии."Во-первых, это в значительной степени компетенция Центрального банка. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами... через которые (мошенники - ред.) ищут свои жертвы", - сказал глава государства.Он добавил, что раньше ЦБ требовалось несколько недель, а то месяцев для того, чтобы обнаружить и закрыть подобные сайты, а сейчас регулятор делает это в течение трех дней."Но и этого недостаточно, надо работать активнее", - добавил он.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20210630/putin-1739207909.html

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2021

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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, технологии