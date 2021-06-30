https://ria.ru/20210630/fishing-1739208193.html
Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами
Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами - РИА Новости, 30.06.2021
Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами
Центробанк России должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые мошенники выманивают деньги, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:32
2021-06-30T13:32
2021-06-30T13:32
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Центробанк России должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые мошенники выманивают деньги, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии."Во-первых, это в значительной степени компетенция Центрального банка. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами... через которые (мошенники - ред.) ищут свои жертвы", - сказал глава государства.Он добавил, что раньше ЦБ требовалось несколько недель, а то месяцев для того, чтобы обнаружить и закрыть подобные сайты, а сейчас регулятор делает это в течение трех дней."Но и этого недостаточно, надо работать активнее", - добавил он.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, технологии
Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами
Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами