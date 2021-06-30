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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/feyki-1739260742.html
Роскомнадзор попросил соцсети удалять страницы, предлагающие QR-коды
Роскомнадзор попросил соцсети удалять страницы, предлагающие QR-коды - РИА Новости, 30.06.2021
Роскомнадзор попросил соцсети удалять страницы, предлагающие QR-коды
Роскомнадзор обратился к администрациям соцсетей с просьбой оперативно удалять фейки по коронавирусу, включая продажу сертификатов о вакцинации и генерацию... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:23
2021-06-30T17:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
технологии
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к администрациям соцсетей с просьбой оперативно удалять фейки по коронавирусу, включая продажу сертификатов о вакцинации и генерацию QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Двадцать девятого июня Роскомнадзором направлены письма администрациям российских и иностранных социальных сетей с просьбой осуществлять мониторинг их площадок и оперативно удалять публикации фейков", - сообщили в ведомстве.В пресс-службе указали, что всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 интернет-страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19, кроме того, на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест.В Роскомнадзоре также напомнили, что что с 1 февраля 2021 года на соцсети была возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать противоправную информацию."Активное включение служб модерации социальных сетей в процесс борьбы с распространением заведомо ложной и фейковой информации позволит более оперативно реагировать на все факты тиражирования противоправных материалов. Ответственная позиция соцсетей, их заинтересованность в своевременном предотвращении распространения фейков позволит снизить негативные эффекты от социально опасной информации к минимуму", - добавили в ведомстве.
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии, общество
Роскомнадзор попросил соцсети удалять страницы, предлагающие QR-коды
16:23 30.06.2021 (обновлено: 17:10 30.06.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Depositphotos / leungchopan

Роскомнадзор попросил соцсети оперативно удалять страницы, предлагающие фальшивые QR-коды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к администрациям соцсетей с просьбой оперативно удалять фейки по коронавирусу, включая продажу сертификатов о вакцинации и генерацию QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Двадцать девятого июня Роскомнадзором направлены письма администрациям российских и иностранных социальных сетей с просьбой осуществлять мониторинг их площадок и оперативно удалять публикации фейков", - сообщили в ведомстве.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:59Распространение коронавируса
Роскомнадзор заблокировал 19 страниц, генерирующих фальшивые QR-коды
В пресс-службе указали, что всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 интернет-страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19, кроме того, на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест.
В Роскомнадзоре также напомнили, что что с 1 февраля 2021 года на соцсети была возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать противоправную информацию.
"Активное включение служб модерации социальных сетей в процесс борьбы с распространением заведомо ложной и фейковой информации позволит более оперативно реагировать на все факты тиражирования противоправных материалов. Ответственная позиция соцсетей, их заинтересованность в своевременном предотвращении распространения фейков позволит снизить негативные эффекты от социально опасной информации к минимуму", - добавили в ведомстве.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФТехнологииОбщество
 
 
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