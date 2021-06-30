https://ria.ru/20210630/feyki-1739260742.html

Роскомнадзор попросил соцсети удалять страницы, предлагающие QR-коды

Роскомнадзор попросил соцсети удалять страницы, предлагающие QR-коды - РИА Новости, 30.06.2021

Роскомнадзор попросил соцсети удалять страницы, предлагающие QR-коды

Роскомнадзор обратился к администрациям соцсетей с просьбой оперативно удалять фейки по коронавирусу, включая продажу сертификатов о вакцинации и генерацию... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:23

2021-06-30T16:23

2021-06-30T17:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

технологии

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор обратился к администрациям соцсетей с просьбой оперативно удалять фейки по коронавирусу, включая продажу сертификатов о вакцинации и генерацию QR-кодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Двадцать девятого июня Роскомнадзором направлены письма администрациям российских и иностранных социальных сетей с просьбой осуществлять мониторинг их площадок и оперативно удалять публикации фейков", - сообщили в ведомстве.В пресс-службе указали, что всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 интернет-страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19, кроме того, на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест.В Роскомнадзоре также напомнили, что что с 1 февраля 2021 года на соцсети была возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать противоправную информацию."Активное включение служб модерации социальных сетей в процесс борьбы с распространением заведомо ложной и фейковой информации позволит более оперативно реагировать на все факты тиражирования противоправных материалов. Ответственная позиция соцсетей, их заинтересованность в своевременном предотвращении распространения фейков позволит снизить негативные эффекты от социально опасной информации к минимуму", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210630/feyki-1739255478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии, общество