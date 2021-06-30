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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210630/fabrika-1739211712.html
В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов
В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов - РИА Новости, 30.06.2021
В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов
В Светлинском районе Оренбуржья построят фабрику по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе, объем инвестиций составит более 6 миллиардов... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:40
2021-06-30T13:40
оренбургская область
денис паслер
светлинский район
орск
оренбург
экономика
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ОРЕНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. В Светлинском районе Оренбуржья построят фабрику по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе, объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей, сообщает пресс- служба областного правительства.Каолин - белая глина, использующаяся для изготовления керамических изделий.Глава Оренбуржья Денис Паслер подписал меморандум о сотрудничестве с австрийским холдингом Lasselsberger.После подписания документа глава области отметил, что на новом предприятии будут созданы 700 рабочих мест. Начать строительство планируется в 2022 году."Для нас принципиально важно, что такая высококвалифицированная компания пришла в Оренбургскую область",- подчеркнул Паслер.На новом заводе будут производить обогащённый каолин, метакаолин, шамот, кварцевый песок — суммарная мощность производства более 2 миллионов тонн в год.Пресс-служба напоминает, что на территории Светлинского района располагается крупнейшее месторождение каолинов, запасы которого по оценкам экспертов, составляют порядка 400 миллионов тонн.Заместитель председателя правительства - вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов отметил, что пример холдинга Lasselsberger, который выбрал площадкой для размещения производства Оренбуржье, говорит о том, что что регион появился в зоне интересов иностранных инвесторов."Компания уже рассматривает ОЭЗ в Орске как потенциальную площадку для размещения дальнейших производств. Для нас сейчас главный приоритет - это запуск продуктов с высокой добавленной стоимостью. Для нас важно не просто добывать сырье, а чтобы оно и перерабатывалось здесь. Открытие особой экономической зоны в Оренбурге и Орске - это две тысячи рабочих мест и новые производства, современные и с новыми технологиями", - отметил он.
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денис паслер, светлинский район, орск, оренбург, экономика

В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов

13:40 30.06.2021
 
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов
В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. В Светлинском районе Оренбуржья построят фабрику по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе, объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей, сообщает пресс- служба областного правительства.
Каолин - белая глина, использующаяся для изготовления керамических изделий.
Глава Оренбуржья Денис Паслер подписал меморандум о сотрудничестве с австрийским холдингом Lasselsberger.
После подписания документа глава области отметил, что на новом предприятии будут созданы 700 рабочих мест. Начать строительство планируется в 2022 году.
"Для нас принципиально важно, что такая высококвалифицированная компания пришла в Оренбургскую область",- подчеркнул Паслер.
На новом заводе будут производить обогащённый каолин, метакаолин, шамот, кварцевый песок — суммарная мощность производства более 2 миллионов тонн в год.
Пресс-служба напоминает, что на территории Светлинского района располагается крупнейшее месторождение каолинов, запасы которого по оценкам экспертов, составляют порядка 400 миллионов тонн.
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Заместитель председателя правительства - вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов отметил, что пример холдинга Lasselsberger, который выбрал площадкой для размещения производства Оренбуржье, говорит о том, что что регион появился в зоне интересов иностранных инвесторов.
"Компания уже рассматривает ОЭЗ в Орске как потенциальную площадку для размещения дальнейших производств. Для нас сейчас главный приоритет - это запуск продуктов с высокой добавленной стоимостью. Для нас важно не просто добывать сырье, а чтобы оно и перерабатывалось здесь. Открытие особой экономической зоны в Оренбурге и Орске - это две тысячи рабочих мест и новые производства, современные и с новыми технологиями", - отметил он.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерСветлинский районОрскОренбургЭкономика
 
 
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