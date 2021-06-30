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В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов

В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов - РИА Новости, 30.06.2021

В Оренбуржье построят фабрику по обогащению каолинов

В Светлинском районе Оренбуржья построят фабрику по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе, объем инвестиций составит более 6 миллиардов... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:40

2021-06-30T13:40

2021-06-30T13:40

оренбургская область

денис паслер

светлинский район

орск

оренбург

экономика

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ОРЕНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. В Светлинском районе Оренбуржья построят фабрику по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе, объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей, сообщает пресс- служба областного правительства.Каолин - белая глина, использующаяся для изготовления керамических изделий.Глава Оренбуржья Денис Паслер подписал меморандум о сотрудничестве с австрийским холдингом Lasselsberger.После подписания документа глава области отметил, что на новом предприятии будут созданы 700 рабочих мест. Начать строительство планируется в 2022 году."Для нас принципиально важно, что такая высококвалифицированная компания пришла в Оренбургскую область",- подчеркнул Паслер.На новом заводе будут производить обогащённый каолин, метакаолин, шамот, кварцевый песок — суммарная мощность производства более 2 миллионов тонн в год.Пресс-служба напоминает, что на территории Светлинского района располагается крупнейшее месторождение каолинов, запасы которого по оценкам экспертов, составляют порядка 400 миллионов тонн.Заместитель председателя правительства - вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов отметил, что пример холдинга Lasselsberger, который выбрал площадкой для размещения производства Оренбуржье, говорит о том, что что регион появился в зоне интересов иностранных инвесторов."Компания уже рассматривает ОЭЗ в Орске как потенциальную площадку для размещения дальнейших производств. Для нас сейчас главный приоритет - это запуск продуктов с высокой добавленной стоимостью. Для нас важно не просто добывать сырье, а чтобы оно и перерабатывалось здесь. Открытие особой экономической зоны в Оренбурге и Орске - это две тысячи рабочих мест и новые производства, современные и с новыми технологиями", - отметил он.

https://ria.ru/20210617/zavody-1737431985.html

светлинский район

орск

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, светлинский район, орск, оренбург, экономика