https://ria.ru/20210630/elektroenergiya-1739925310.html

Потребление электроэнергии в Москве в жару выросло на 17 процентов

Потребление электроэнергии в Москве в жару выросло на 17 процентов - РИА Новости, 05.07.2021

Потребление электроэнергии в Москве в жару выросло на 17 процентов

Потребление электрической энергии летом в жару выросло на 17%, но город без света не останется, всегда есть резерв в 30%, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 05.07.2021

2021-06-30T09:51

2021-06-30T09:51

2021-07-05T13:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Потребление электрической энергии летом в жару выросло на 17%, но город без света не останется, всегда есть резерв в 30%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Российской газете"."Потребление электрической энергии действительно выросло на 17 процентов. Но город сделал выводы после 2005 года, когда однажды половина Москвы осталась без света, и нарастил объемы генерации. Теперь даже при увеличении потребления процентов 30 электроэнергии имеется в запасе", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос выдерживают ли системы если все в жару используют кондиционеры, вентиляторы.По его словам, главное, что требуется от специалистов, - постоянный контроль за маслонаполненными системами электроснабжения, мониторинг маслонаполненных кабелей, трансформаторных подстанций. Кроме того, важна своевременная очистка всех охлаждающих систем приточной вентиляции на трансформаторных подстанциях, чтобы не было налипания пуха и воздухообмен осуществлялся в соответствии с нормативами.

https://ria.ru/20210618/aeratsiya-1737549748.html

москва

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жкх, петр бирюков, москва, общество