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"Сбер страхование жизни" улучшает экологичность продаж своих продуктов
"Сбер страхование жизни" улучшает экологичность продаж своих продуктов - РИА Новости, 30.06.2021
"Сбер страхование жизни" улучшает экологичность продаж своих продуктов
Экологичность продаж продуктов страхования жизни улучшается благодаря изменению практики продаж. Об этом сообщил генеральный директор СК "Сбербанк страхование... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:43
2021-06-30T14:43
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МОСКВА, 30 июн - СК "Сбербанк страхование жизни". Экологичность продаж продуктов страхования жизни улучшается благодаря изменению практики продаж. Об этом сообщил генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь, выступая на Международном финансовом конгрессе.Игорь Кобзарь в ходе выступления отметил, что продажи продуктов на рынке страхования жизни становятся прозрачнее, в частности, благодаря соблюдению страховщиками рекомендаций Банка России: практике приветственных звонков, выдаче памяток, внедрению анкет для проверки финансовых знаний клиентов. "Процесс продаж становится прозрачнее, в том числе, благодаря усилиям регулятора. Экологичность продаж в отрасли улучшается. И это, естественно, напрямую влияет на клиента", ― подчеркнул он. В прошлом году компания начала продавать продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Такое решение позволяет клиенту тщательно обдумывать свой выбор и делать осознанную покупку.Доверие к рынку страхования жизни также поможет укрепить совершенствование продуктов, повышение их доходности и предоставление качественных сервисов постпродажного облуживания. В этом году "Сбербанк страхование жизни" начала пересматривать продуктовую линейку в пользу улучшения клиентской ценности, отметил Кобзарь.ООО СК "Сбербанк страхование жизни" — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX ("Эксперт РА") — ruAAA.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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96
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пресс-релизы

"Сбер страхование жизни" улучшает экологичность продаж своих продуктов

14:43 30.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на первом офисе в новом формате, открывшемся в Москве
Новый логотип Сбербанка на первом офисе в новом формате, открывшемся в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - СК "Сбербанк страхование жизни". Экологичность продаж продуктов страхования жизни улучшается благодаря изменению практики продаж. Об этом сообщил генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Игорь Кобзарь в ходе выступления отметил, что продажи продуктов на рынке страхования жизни становятся прозрачнее, в частности, благодаря соблюдению страховщиками рекомендаций Банка России: практике приветственных звонков, выдаче памяток, внедрению анкет для проверки финансовых знаний клиентов. "Процесс продаж становится прозрачнее, в том числе, благодаря усилиям регулятора. Экологичность продаж в отрасли улучшается. И это, естественно, напрямую влияет на клиента", ― подчеркнул он.
В прошлом году компания начала продавать продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Такое решение позволяет клиенту тщательно обдумывать свой выбор и делать осознанную покупку.
Доверие к рынку страхования жизни также поможет укрепить совершенствование продуктов, повышение их доходности и предоставление качественных сервисов постпродажного облуживания. В этом году "Сбербанк страхование жизни" начала пересматривать продуктовую линейку в пользу улучшения клиентской ценности, отметил Кобзарь.
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX ("Эксперт РА") — ruAAA.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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