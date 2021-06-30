https://ria.ru/20210630/ekonomika-1739268618.html
Всемирный банк: темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5%
Всемирный банк: темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5% - РИА Новости, 30.06.2021
Всемирный банк: темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5%
Восстановление экономики Китая расширяется по мере того, как экономическая деятельность страны продолжает нормализовываться в условиях эффективного сдерживания... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:54
2021-06-30T16:54
2021-06-30T16:54
россия-китай: главное
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китай
экономика
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МОСКВА, 30 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Восстановление экономики Китая расширяется по мере того, как экономическая деятельность страны продолжает нормализовываться в условиях эффективного сдерживания эпидемии COVID-19, говорится в последнем докладе, опубликованном Всемирным банком (ВБ) во вторник.По прогнозам ВБ, темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5%.Показатели роста потребления в Китае, поддерживаемые продолжающимся восстановлением рынка труда и повышением доверия потребителя, постепенно вернутся к тенденции, характерной для предэпидемического периода.Что касается предложения, то ожидается, что движущие силы экономического роста будут постепенно смещаться от промышленного производства к сфере услуг, отметил ВБ.ВБ прогнозирует, что профицит торгового баланса Китая будет постепенно снижаться в 2021 году, а положительное сальдо счета текущих операций сократится до 1,4% от валового внутреннего продукта в этом году.
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цены на нефть, китай, экономика
МОСКВА, 30 июн - Проект "Россия-Китай: Главное".
Восстановление экономики Китая
расширяется по мере того, как экономическая деятельность страны продолжает нормализовываться в условиях эффективного сдерживания эпидемии COVID-19, говорится в последнем докладе, опубликованном Всемирным банком (ВБ) во вторник.
По прогнозам ВБ, темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5%.
Показатели роста потребления в Китае, поддерживаемые продолжающимся восстановлением рынка труда и повышением доверия потребителя, постепенно вернутся к тенденции, характерной для предэпидемического периода.
Что касается предложения, то ожидается, что движущие силы экономического роста будут постепенно смещаться от промышленного производства к сфере услуг, отметил ВБ.
ВБ прогнозирует, что профицит торгового баланса Китая будет постепенно снижаться в 2021 году, а положительное сальдо счета текущих операций сократится до 1,4% от валового внутреннего продукта в этом году.