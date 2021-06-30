https://ria.ru/20210630/efiry-1739227802.html

Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне

Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне - РИА Новости, 30.06.2021

Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:30

2021-06-30T14:30

2021-06-30T14:30

прямая линия с владимиром путиным — 2021

здоровье - общество

владимир путин

рамзан кадыров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в социальных сетях.В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии порекомендовал главам регионов проводить подобные прямые линии с населением."К примеру, в Чеченской республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо регулярных эфиров в соцсетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где любой может задать вопрос, используя удобное средство связи. "С этим вопросом в Чеченской республике все налажено на самом высоком уровне", - отметил глава Чечни.Кроме того, по его словам, каждую неделю местные чиновники выходят в прямой эфир ЧГТРК "Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечают на самые неудобные и тяжелые вопросы населения, а чеченские журналисты готовят материалы "по следам прямого эфира" и проверяют, выполнил ли чиновник обещания, данные в программе.Всего с 2019 года по настоящее время в течение нескольких сезонов проекта "Особый разговор" поступило 7700 проблемных вопросов от жителей республики, из них уже решено 6384, привел цифры глава Чечни.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739189962.html

https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, рамзан кадыров, общество