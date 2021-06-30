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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/efiry-1739227802.html
Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне
Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне - РИА Новости, 30.06.2021
Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:30
2021-06-30T14:30
прямая линия с владимиром путиным — 2021
здоровье - общество
владимир путин
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в социальных сетях.В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии порекомендовал главам регионов проводить подобные прямые линии с населением."К примеру, в Чеченской республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо регулярных эфиров в соцсетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где любой может задать вопрос, используя удобное средство связи. "С этим вопросом в Чеченской республике все налажено на самом высоком уровне", - отметил глава Чечни.Кроме того, по его словам, каждую неделю местные чиновники выходят в прямой эфир ЧГТРК "Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечают на самые неудобные и тяжелые вопросы населения, а чеченские журналисты готовят материалы "по следам прямого эфира" и проверяют, выполнил ли чиновник обещания, данные в программе.Всего с 2019 года по настоящее время в течение нескольких сезонов проекта "Особый разговор" поступило 7700 проблемных вопросов от жителей республики, из них уже решено 6384, привел цифры глава Чечни.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739189962.html
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здоровье - общество, владимир путин, рамзан кадыров, общество
Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне
14:30 30.06.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров заявил, что власти Чечни регулярно проводят прямые эфиры с населением

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в социальных сетях.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии порекомендовал главам регионов проводить подобные прямые линии с населением.
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Путин заявил, что ни один вопрос к прямой линии не останется незамеченным
"К примеру, в Чеченской республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что помимо регулярных эфиров в соцсетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где любой может задать вопрос, используя удобное средство связи. "С этим вопросом в Чеченской республике все налажено на самом высоком уровне", - отметил глава Чечни.
Кроме того, по его словам, каждую неделю местные чиновники выходят в прямой эфир ЧГТРК "Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечают на самые неудобные и тяжелые вопросы населения, а чеченские журналисты готовят материалы "по следам прямого эфира" и проверяют, выполнил ли чиновник обещания, данные в программе.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Итоги прямых линий Владимира Путина
Всего с 2019 года по настоящее время в течение нескольких сезонов проекта "Особый разговор" поступило 7700 проблемных вопросов от жителей республики, из них уже решено 6384, привел цифры глава Чечни.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРамзан КадыровОбщество
 
 
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