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Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне
Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне - РИА Новости, 30.06.2021
Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:30
2021-06-30T14:30
2021-06-30T14:30
прямая линия с владимиром путиным — 2021
здоровье - общество
владимир путин
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в социальных сетях.В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии порекомендовал главам регионов проводить подобные прямые линии с населением."К примеру, в Чеченской республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо регулярных эфиров в соцсетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где любой может задать вопрос, используя удобное средство связи. "С этим вопросом в Чеченской республике все налажено на самом высоком уровне", - отметил глава Чечни.Кроме того, по его словам, каждую неделю местные чиновники выходят в прямой эфир ЧГТРК "Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечают на самые неудобные и тяжелые вопросы населения, а чеченские журналисты готовят материалы "по следам прямого эфира" и проверяют, выполнил ли чиновник обещания, данные в программе.Всего с 2019 года по настоящее время в течение нескольких сезонов проекта "Особый разговор" поступило 7700 проблемных вопросов от жителей республики, из них уже решено 6384, привел цифры глава Чечни.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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здоровье - общество, владимир путин, рамзан кадыров, общество
Кадыров рассказал о прямых эфирах с населением в Чечне
Кадыров заявил, что власти Чечни регулярно проводят прямые эфиры с населением
ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что руководство республики и чиновники регулярно проводят прямые эфиры с населением не только на телевидении, но и в социальных сетях.
В среду президент России Владимир Путин
в ходе прямой линии порекомендовал главам регионов проводить подобные прямые линии с населением.
"К примеру, в Чеченской республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что помимо регулярных эфиров в соцсетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где любой может задать вопрос, используя удобное средство связи. "С этим вопросом в Чеченской республике все налажено на самом высоком уровне", - отметил глава Чечни.
Кроме того, по его словам, каждую неделю местные чиновники выходят в прямой эфир ЧГТРК "Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечают на самые неудобные и тяжелые вопросы населения, а чеченские журналисты готовят материалы "по следам прямого эфира" и проверяют, выполнил ли чиновник обещания, данные в программе.
Всего с 2019 года по настоящее время в течение нескольких сезонов проекта "Особый разговор" поступило 7700 проблемных вопросов от жителей республики, из них уже решено 6384, привел цифры глава Чечни.