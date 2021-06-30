https://ria.ru/20210630/dtp-1739161022.html

В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек

В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек - РИА Новости, 30.06.2021

В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек

Жертвами крупной дорожной аварии на Кубани стали пять человек, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:54

2021-06-30T08:54

2021-06-30T17:53

краснодар

славянск-на-кубани

авто

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 июн — РИА Новости. Жертвами крупной дорожной аварии на Кубани стали пять человек, сообщает краевая прокуратура.Авария произошла в среду утром в районе станицы Новомышастовской, напротив местной птицефабрики."По предварительной информации, водитель Toyota Corolla, ехавший со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, <…> выехал на полосу для встречного движения, где допустил по касательной столкновение с Hyundai Accent и лобовое столкновение с ВАЗ-2112", — сказано в релизе.Согласно информации прокуратуры, погибли четыре человека из отечественного автомобиля, одна пассажирка госпитализирована, еще один человек погиб в Toyota.Как сообщает краевая полиция в своем инстаграм-аккаунте, среди пяти погибших оказался и предполагаемый виновник ДТП. Пострадавших, по данным ГУ МВД, не один, а двое, оба экстренно доставлены в центральную районную больницу Славянска-на-Кубани.Судя по опубликованным полицией фотографиям с места ДТП, столкновение было такой силы, что от "двенадцатой" осталась только груда металла. Две другие машины также получили серьезные повреждения.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем массовую гибель людей. Ситуация на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20210630/dtp-1739158664.html

краснодар

славянск-на-кубани

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры последствий ДТП в Краснодарском крае ДТП в Динском районе, где погибли 5 человек. 2021-06-30T08:54 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, славянск-на-кубани, авто, краснодарский край, происшествия