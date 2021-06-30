https://ria.ru/20210630/dtp-1739161022.html
В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек
В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек - РИА Новости, 30.06.2021
В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек
Жертвами крупной дорожной аварии на Кубани стали пять человек, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:54
2021-06-30T08:54
2021-06-30T17:53
краснодар
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краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 июн — РИА Новости. Жертвами крупной дорожной аварии на Кубани стали пять человек, сообщает краевая прокуратура.Авария произошла в среду утром в районе станицы Новомышастовской, напротив местной птицефабрики."По предварительной информации, водитель Toyota Corolla, ехавший со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, <…> выехал на полосу для встречного движения, где допустил по касательной столкновение с Hyundai Accent и лобовое столкновение с ВАЗ-2112", — сказано в релизе.Согласно информации прокуратуры, погибли четыре человека из отечественного автомобиля, одна пассажирка госпитализирована, еще один человек погиб в Toyota.Как сообщает краевая полиция в своем инстаграм-аккаунте, среди пяти погибших оказался и предполагаемый виновник ДТП. Пострадавших, по данным ГУ МВД, не один, а двое, оба экстренно доставлены в центральную районную больницу Славянска-на-Кубани.Судя по опубликованным полицией фотографиям с места ДТП, столкновение было такой силы, что от "двенадцатой" осталась только груда металла. Две другие машины также получили серьезные повреждения.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем массовую гибель людей. Ситуация на контроле прокуратуры.
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Кадры последствий ДТП в Краснодарском крае
ДТП в Динском районе, где погибли 5 человек.
2021-06-30T08:54
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краснодар, славянск-на-кубани, авто, краснодарский край, происшествия
В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек
08:54 30.06.2021 (обновлено: 17:53 30.06.2021)
В результате крупного ДТП на Кубани погибли пять человек
КРАСНОДАР, 30 июн — РИА Новости. Жертвами крупной дорожной аварии на Кубани стали пять человек, сообщает краевая прокуратура.
Авария произошла в среду утром в районе станицы Новомышастовской, напротив местной птицефабрики.
"По предварительной информации, водитель Toyota Corolla, ехавший со стороны Краснодара
в сторону Славянска-на-Кубани
, <…> выехал на полосу для встречного движения, где допустил по касательной столкновение с Hyundai Accent и лобовое столкновение с ВАЗ-2112", — сказано в релизе.
Согласно информации прокуратуры, погибли четыре человека из отечественного автомобиля, одна пассажирка госпитализирована, еще один человек погиб в Toyota.
Как сообщает краевая полиция в своем инстаграм-аккаунте, среди пяти погибших оказался и предполагаемый виновник ДТП. Пострадавших, по данным ГУ МВД
, не один, а двое, оба экстренно доставлены в центральную районную больницу Славянска-на-Кубани.
Судя по опубликованным полицией фотографиям с места ДТП, столкновение было такой силы, что от "двенадцатой" осталась только груда металла. Две другие машины также получили серьезные повреждения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем массовую гибель людей. Ситуация на контроле прокуратуры.