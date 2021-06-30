https://ria.ru/20210630/dtp-1739160018.html

На М-4 "Дон" под Ростовом автобус столкнулся с грузовиком

На М-4 "Дон" под Ростовом автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 30.06.2021

На М-4 "Дон" под Ростовом автобус столкнулся с грузовиком

Два человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:37

2021-06-30T08:37

2021-06-30T08:37

россия

авто

аксайский район

тольятти

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.ДТП произошло в среду рано утром на 1028-м километре трассы М-4 "Дон".По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим грузовиком Iveco. Всего в автобусе, который ехал из Крыма в Тольятти, находились 44 человека."В результате ДТП пострадали два человека - второй водитель автобуса и экскурсовод", - сказал представитель ведомства.В настоящее время автобус с проезжей части убрали. Людей пересадили на проезжающий автобус, который их довез до гостиницы, находящейся на 1024-м километре трассы. По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20210627/dtp-1738833198.html

https://ria.ru/20210621/avtobus-1737860761.html

россия

аксайский район

тольятти

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россия, авто, аксайский район, тольятти, происшествия