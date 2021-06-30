https://ria.ru/20210630/dtp-1739155468.html

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 30.06.2021

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП

Грузовая "Газель" столкнулась под Ростовом с автобусом, который ехал из Анапы в Самару, три человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T07:09

2021-06-30T07:09

2021-06-30T07:09

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Грузовая "Газель" столкнулась под Ростовом с автобусом, который ехал из Анапы в Самару, три человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Отмечается, что информация о ДТП на 109 километре федеральной автомобильной дороги М4 "Дон" поступила в 5.15.По его словам, в результате ДТП три человека пострадали (водитель автобуса, пассажир и водитель "Газели").

https://ria.ru/20210629/skoraya-1739141225.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия